INSÓLITO: Cruz Azul podría presentar hasta CINCO bajas para la Jornada 5 del Apertura 2026

Cruz Azul comenzó a tambalear en los últimos días. La eliminación en la Leagues Cup golpeó fuerte al conjunto cementero, que luego le tocó caer ante Xolos de Tijuana en la reanudación de la Liga BBVA MX. La fortuna parece no cambiar en Joel Huiqui, quien prepara el partido contra Atlas por la Jornada 5 del Apertura 2026 con varias bajas que podrían afectar su once de gala.

La enfermería celeste sigue sumando jugadores y, en las últimas horas, se pudo conocer que cinco futbolistas importantes no entrenaron a la par del grupo pensando en el choque contra el cuadro rojinegro. Cruz Azul necesita sumar puntos para recuperarse de este declive y la situación no ayuda. A continuación, los nombres de los futbolistas afectados en la práctica del jueves 20 de agosto.

Las cinco bajas que podría sufrir Cruz Azul ante Atlas

Diversos reportes señalan que tanto Gonzalo Piovi como Carlos Rotondi no realizaron trabajos de cancha durante el entrenamiento de hoy, por lo que es muy difícil que logren llegar en condiciones a la Jornada 5 del Apertura 2026. El defensor central sufrió un desgarro muscular durante la Leagues Cup, mientras que el mediocampista no lográ mejorar su condición a raíz de sus problemas en el bíceps femoral y fascitis plantar.

Por otra parte, el colombiano Willer Ditta trabajó separado al grupo. El defensor viene de perderse el juego ante Xolos de Tijuana producto de un golpe recibido en la rodilla izquierda durante el cruce ante Chicago Fire por la Leagues Cup. Aún no se encuentra en óptimas condiciones y, si bien no es una baja confirmada, las probabilidades de que esté presente ante Atlas no son altas.

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Finalmente, tanto Alan Montes como Juan José Calero mantuvieron trabajos de fisioterapia y tampoco llegarían en condiciones al próximo encuentro. Esta situación significa un gran dolor de cabeza para el entrenador Huiqui, quien deberá rearmar su defensa en un momento complicado de la temporada. Seguir perdiendo puntos podría alejar a Cruz Azul de su objetivo, luego de quedar fuera de competencia en el plano internacional.

|@CruzAzul

Cuándo enfrenta Cruz Azul a Atlas por el Apertura 2026

Cruz Azul recibirá al Atlas este sábado 22 de agosto por la Jornada 5 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La Máquina intentará cortar una racha de dos derrotas consecutivas, mientras que los Zorros llegan con tres victorias en cuatro jornadas.