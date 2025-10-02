Cruz Azul podría recibir dura SANCIÓN si no cumple con esto en los siguientes partidos

Cruz Azul está jugando con fuego en este último tramo de la primera fase de la Liga BBVA MX. Si bien es cierto que pelea por ser líder del Apertura 2025, los cementeros podrían sufrir una dura sanción si no cumplen con las exigencias de la Regla de Menores, la cual obliga a los clubes mexicanos a llegar al mínimo requerido de 1.170 minutos jugados con, al menos, un juvenil. Por otro lado, TV Azteca transmitirá el próximo partido de La Máquina .

Resulta que en estos momentos, Cruz Azul necesita en promedio meter un juvenil 85 minutos por partido de aquí al final de temporada para cubrir la Regla de Menores. El equipo de Nicolás Larcamón es uno de los cuales tiene un menor porcentaje a estas alturas y podría arruinar su final de Apertura 2025.

Cruz Azul / X Cruz Azul podría perder puntos por la Regla de Menores

¿Qué sanción podría recibir Cruz Azul?

Lo cierto es que el club que no cumpla con la Regla de Menores perderá dos puntos en la clasificación final. Esto podría afectar a La Máquina, perdiendo posiciones en la tabla general de la Liga BBVA MX. Al equipo cementero le resta por cumplir 510 minutos para llegar al mínimo requerido, por lo que Larcamón deberá darle oportunidades a los juveniles en lo que resta de liga.

¿Qué jugadores podría utilizar Cruz Azul para cumplir con la regla?

Si bien en un principio fue baja, Jorge Rodarte, de 21 años, podrá estar disponible para Larcamón en Cruz Azul. La Comisión de Disciplina revocó la sanción de un partido de suspensión sobre el joven zaguero central tras haber recibido una tarjeta roja de manera injusta ante Xolos de Tijuana en la jornada pasada.

Otra opción fuerte es utilizar a Luka Romero, de 20 años, como titular; jugador que ya ha demostrado estar a la altura de La Máquina en partidos de gran trascendencia. Cruz Azul aún debe jugar contra Tigres UANL, Club América, Necaxa, Rayados de Monterrey, Puebla y Pumas, por lo que el méxico-argentino sería clave en el esquema de Larcamón.