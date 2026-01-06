Cruz Azul quiere a un defensa que cuesta menos de 2 millones, pero es buenísimo

El Clausura 2026 está por comenzar y Cruz Azul aún se encuentra en busca de un futbolista que le brinde un salto de calidad en la zona defensiva. Con la pretemporada en la recta final, Nicolás Larcamón evalúa alternativas que puedan reforzar esta línea, lo que lo llevó a fijarse en un jugador de otro equipo de la Liga BBVA MX.

Luego de cerrar el arribo de Miguel Ángel Borja , el nuevo nombre que despertó interés en La Noria fue el de Sebastián Santos. El lateral derecho de 22 años, actualmente en Club León, es seguido de cerca por la directiva cementera, que ya realizó los primeros sondeos para conocer su situación contractual.

Según información del periodista Paco Montes, el interés de Cruz Azul es concreto. La operación resulta atractiva desde lo económico para La Máquina, ya que el valor del futbolista se ubica por debajo de los dos millones de euros en Transfermarkt, una cifra accesible dentro del mercado local.

Larcamón, el factor clave detrás del interés de Cruz Azul

Uno de los puntos que explica por qué Sebastián Santos aparece en la órbita cementera es su relación directa ni más ni menos que con Nicolás Larcamón. El DT argentino fue quien lo debutó en la Liga BBVA MX en septiembre de 2023 cuando dirigía a los Panzas Verdes.

En Cruz Azul valoran varios aspectos de su perfil: su juventud, su experiencia en el futbol nacional y, sobre todo, el hecho de que sea mexicano, lo que evita problemas con las plazas de extranjeros, un tema sensible para la planeación del Clausura 2026. Además, se trata de un jugador con margen de crecimiento y capacidad para adaptarse rápido.

Los números de Santos en Club León en el Apertura 2025

El pasado semestre con los Esmeraldas, Santos disputó 12 partidos en la Fase Regular del Apertura 2025 fue titular en el 53% de los encuentros del equipo, acorde a los datos de Transfermarkt. Además, recibió tres tarjetas amarillas.