Miguel Borja llegó con 2 joyas que nadie esperaba y que le ayudarían a ganar todo en la Liga BBVA MX

La llegada de Miguel Borja a México no solo despertó ilusión entre los aficionados de Cruz Azul, sino que también dejó en claro que el delantero colombiano asumirá este desafío con una mentalidad distinta. Aunque su incorporación formal todavía depende de cuestiones administrativas y contractuales , el atacante ya empezó a marcar diferencias fuera de la cancha con una decisión poco común en el futbol mexicano.

Según información difundida por los medios, Borja decidió rodearse de un equipo de trabajo propio desde el primer momento. En concreto, el goleador colombiano arribó al país acompañado por un chef nutricionista y un preparador físico personal, dos figuras que trabajarán de manera coordinada con el staff de La Máquina.

El enfoque de Borja para volver a ser decisivo

Borja viene de una temporada irregular en cuanto a cifras ofensivas. Tras un 2024 en el que fue el delantero estrella de River Plate, este año representó un retroceso. Según datos de Transfermarkt, el Colibrí disputó 13 partidos en el Clausura 2025 y convirtió tan sólo dos goles. Además, fue titular únicamente en el 31% de los encuentros del Millonario.

Consciente de ello, el colombiano optó por un enfoque integral que abarque alimentación y recuperación en su arribo a la Liga BBVA MX. El rol del chef será clave para adaptar su dieta a las exigencias de Nicolás Larcamón; mientras que el preparador físico lo ayudará a reducir el riesgo de lesiones y a sostener la intensidad a lo largo del torneo.

Mientras Cruz Azul resuelve detalles como la liberación de una plaza de extranjero, el delantero ya se entrena y se somete a evaluaciones físicas en La Noria. Más allá de la burocracia, está claro que Borja llegó con herramientas extra y una preparación poco habitual, decidido a recuperar protagonismo.