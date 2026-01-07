Cruz Azul quiere un equipo de locura y ya tendría casi cerrado este fichaje bomba

La directiva de Cruz Azul no quita el pie del acelerador tras la incorporación de Agustín Palavecino y ya trabaja en otro fichaje estrella antes del comienzo del Clausura 2026. Tras cubrir de maravilla el mediocampo, el objetivo ahora está puesto en la defensa y los rumores apuntan a que tendrían casi cerrado a un central de jerarquía.

Se trata ni más ni menos que de Eduardo Águila, futbolista de Atlético de San Luis que fue seguido de cerca por Chivas . Según reveló el periodista Fernando Esquivel, experto en el mercado de la Liga BBVA MX, La Máquina envió una oferta formal y recibió una respuesta positiva por parte del club potosino.

El portal Bolavip aseguró que San Luis pretendía aproximadamente seis millones de dólares por el futbolista de 23 años, principal motivo por el que Guadalajara se habría bajado de la contienda. Sin embargo, esta cifra fue vista como asumible por el conjunto cementero.

Según los datos de Transfermarkt, Águila tiene una cotización estimada de 4 millones de euros (aproximadamente 84,000,000 de pesos) No obstante, debido a su gran proyección y a la importancia que tomó a su corta edad, era lógico que los Potosinos pidieran un monto mayor.

Los números de Eduardo Águila antes de llegar a Cruz Azul

Uno de los principales motivos por los que Nicolás Larcamón y la dirigencia de Cruz Azul apuestan fuerte por Águila tiene que ver con su desempeño reciente. En el Apertura 2025, el zaguero disputó 15 encuentros de la Fase Regular (jugó los 90 minutos en cada uno de ellos), aportó un gol y solamente fue amonestado en una ocasión.

¿Cuándo podría debutar Águila en Cruz Azul?

Si Cruz Azul llega a un acuerdo con Atlético de San Luis para el fichaje de Águila, el futbolista podría debutar en el equipo de Larcamón en la primera jornada del Clausura 2026. En su estreno en el torneo, La Máquina visitará a León el sábado 10 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).