Cruz Azul quiere a este jugador que está en su mejor momento y ficharlo le costaría una millonada

Mientras que Cruz Azul va en contra de uno de sus propios jugadores , a la vez quiere reforzarse de la mejor manera posible de cara al Clausura 2026. Para eso está apuntando a un futbolista que está en su mejor momento pero que le costaría una verdadera millonada a la institución celeste. Se trata de César Montes, quien tiene un valor de mercado altísimo.

Ya se supo que César Montes está en la órbita de equipos de la Liga BBVA MX y que podría dejar Rusia. Sin embargo, poco se ha hablado de que vale una verdadera fortuna en el mercado. De acuerdo al sitio Transfermarkt, este futbolista está tasado en 7 millones de euros, casi el precio más alto de toda su carrera (en el Almería supo valer 1M más que ahora).

César Montes jugó en Rayados de Monterrey|Crédito: Getty Images

El dinero que movió César Montes con sus transferencias

Aunque hoy Cruz Azul lo está buscando, César Montes es un futbolista que ha hecho mover mucho dinero a lo largo de su carrera. El ex Rayados de Monterrey pasó al RCD Espanyol de Barcelona por 8 millones de euros. En tanto, su transferencia al Almería se dio por 14 millones de la moneda europea.

TE PUEDE INTERESAR:



Desde septiembre de 2024 el defensa central de 28 años está jugando en el Lokomotiv Moscú luego de que lo compraran por 6 millones de euros. Es decir que ya ha movido 28 md€ a lo largo de su carrera como futbolista. Esto demuestra la calidad que tiene como jugador de futbol. Claro, también es un seleccionado nacional.

Cruz Azul quiere reforzarse|X: Cruz Azul

Su nivel ha despertado el interés de Cruz Azul, equipo dirigido por Nicolás Larcamón, pero se sabe que no sería un fichaje nada sencillo para un equipo de la Liga MX. Su precio tan alto lo haría difícil de costear por un equipo mexicano. ¿Se dará igualmente?

Los números de César Montes en Lokomotiv Moscú

De acuerdo a BeSoccer, las estadísticas de César Montes en Lokomotiv Moscú son las siguientes: