Cruz Azul rechaza el fichaje de Nelson Deossa; tiene otras dos prioridades para el Apertura 2026

La temporada aún no termina, pero Cruz Azul tendrá mucho trabajo de cara al Apertura 2026. Mientras define a un nuevo entrenador que tome el lugar que dejó vacante Nicolás Larcamón, la directiva está analizando distintas oportunidades de mercado para fortalecer el plantel y uno de los nombres que comenzó a levantar expectativas en La Noria fue el de Nelson Deossa, mediocampista del Real Betis de España.

Desde el conjunto español no ven con malos ojos darle salida al futbolista colombiano, quien perdió protagonismo en los últimos partidos. Diversos reportes afirman que Betis estaría dispuesto a darle salida por una cifra cercana a los 10 millones de dólares, monto menor a los 12 millones de dólares que invirtieron un año atrás. Sin embargo, Cruz Azul habría descartado esta opción ya que su prioridad no es reforzar el mediocampo.

Nelson Deossa en Betis|Crédito: Real Betis / X

Las dos prioridades de Cruz Azul en el mercado

La información indica que una de las prioridades de La Máquina es reforzar la zaga central. Si bien es cierto que, en los últimos días, el club recibió la noticia de que Jesús Orozco Chiquete está cerca de regresar a las canchas tras superar su lesión, aún mantienen como prioridad fichar a un defensor que complemente la última línea sumándose a Willer Ditta y Gonzalo Piovi.

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La segunda prioridad dentro de La Noria es mejorar el sector derecho de la cancha. La salida de Jorge Sánchez al futbol europeo ha dejado un hueco difícil de rellenar en el lateral y Jorge Luis Rodarte quedó como única opción disponible en dicho sector. A Cruz Azul le urge contratar a un nuevo defensa que pueda ser titular y hacerse cargo del trabajo que solía tener el actual futbolista del Paok de Grecia.

Jorge Sánchez Europa|Crédito: Jorge Sánchez / IG

Cruz Azul buscaría a un futbolista de la Selección Mexicana

Uno de los tantos nombres que aparecen en el radar de Cruz Azul es el de Julián Araujo, actual jugador del equipo nacional y del Celtic de Escocia. Diversos reportes indican que, por sus características, será uno de los candidatos a ocupar el lateral derecho de La Máquina, sin embargo, su fichaje no será fácil.

El canterano del FC Barcelona se encuentra cómodo en suelo escocés y, si bien es cierto que su ficha el pertenece al Bournemouth de Inglaterra, es probable que sea fichado de forma definitiva por el Celtic. Además, el jugador tampoco estaría contemplando una llegada a la Liga BBVA MX, ya que su objetivo es continuar reforzando su carrera en Europa.

