Mientras en Chivas ganaba 1,5 millones, el salario récord que Matías Almeyda pide en Cruz Azul

Cruz Azul sigue en busca de un nuevo entrenador para afrontar el Apertura 2026. Mientras Joel Huiqui se hizo cargo del primer equipo tras el despido de Nicolás Larcamón, la directiva se encuentra trabajando para encontrar un reemplazo con respaldo y experiencia. Los distintos reportes mencionan que Matías Almeyda sería el principal apuntado para tomar el banquillo de La Máquina.

El entrenador argentino ya tiene experiencia dentro del futbol mexicano habiendo sido un símbolo de Chivas por muchos años. Bajo el mando del Guadalajara, el ‘Pelado’ consiguió ganar varios títulos como la Liga BBVA MX y la Concacaf Champions Cup. Gracias a su desempeño, la directiva rojiblanca le ofrecía un salario anual de 1,5 millones de dólares, cifra que hoy podría quedar muy atrás si ficha por Cruz Azul.

El salario que Matías Almeyda solicita para dirigir a Cruz Azul

La información compartida por Infobae alega que Almeyda recibía alrededor de 26 millones de pesos mientras era entrenador de Chivas. Este monto quedaría diminuto con el salario que podría ganar en La Noria. Diversos reportes mencionan que el técnico solicitó 5 millones de dólares por temporada para tomar las riendas del primer equipo de Cruz Azul, una cifra que equivale a 87 millones de pesos en la actualidad.

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Esto quiere decir que existe una diferencia de 61 millones de pesos entre el sueldo que ganaba en Chivas y lo que podría recibir en el cuadro cementero. En caso de sumarse a los banquillos de Cruz Azul, el ‘Pelado’ Almeyda se transformaría en el entrenador mejor pagado de toda la Liga BBVA MX superando los 4 millones de dólares que recibe Antonio Mohamed dirigiendo al Toluca.

Almeyda no es el único entrenador en el radar de Cruz Azul

A pesar de que el ex Chivas es de interés en La Noria, otro de los nombres que están en carpeta para ser técnico de Cruz Azul es el de Guillermo Almada. El uruguayo actualmente dirige al Real Oviedo de LaLiga y ya tiene experiencia dentro del futbol mexicano al haber sido DT de Santos Laguna y Pachuca, con el cual conquistó el Apertura 2022, además de títulos internacionales como la Concacaf.

Es posible que Cruz Azul aguarde por la finalización de la temporada 2025-26 del futbol europeo para preguntar condiciones por Almada. También el ‘Turco’ Mohamed surge como posibilidad, pero es una de las opciones más lejanas de la directiva cementera.

