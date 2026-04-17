Dejó Rayados de Monterrey como un héroe y hoy su rendimiento en Europa es penoso: casi no juega

Así como los focos están puestos en Anthony Martial, quien se entrena apartado y parece haber sido un pésimo refuerzo; dentro de las bajas de Rayados de Monterrey hay un futbolista que supo brillar y que dejó la plantilla como un héroe. Sin embargo, hoy su rendimiento en Europa es penoso y casi no juega en su nuevo equipo.

Mientras que Rayados toma drásticas decisiones contra Sergio Canales en el Clausura 2026, hay un futbolista que seguramente se arrepiente de haber dejado La Pandilla. Pues Nelson Deossa no atraviesa un buen momento en el Real Betis de España. Tras perderse muchos partidos por lesión, hoy está lejos de ser titular en el conjunto bético y el equipo ya no compite por nada.

Betis rechazó una oferta de 15 millones de euros por Deossa|Crédito: Real Betis / X

El último gran golpe que recibió Nelson Deossa en el Real Betis

A pesar de que estaba todo dado como para que el equipo español sea semifinalista en la UEFA Europa League tras el empate 2-2 en Braga, la revancha fue 2-4 en España y el Betis fue eliminado de la competencia europea. Así, lejos del 4º lugar en La Liga (va 4º), el equipo verde y blanco ya no compite por nada.

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Para colmo, en la serie entre Betis y el conjunto portugués, Deossa apenas vio 28 minutos en la ida y 13 minutos en la vuelta, siendo totalmente prescindible bajo la mirada del entrenador Manuel Pellegrini.

Nelson Deossa se convertirá en la venta más cara de Monterrey con su traspaso al Real Betis|nelsondeossasuarez06

Rayados de Monterrey ganó una fortuna con Nelson Deossa

Algo que llama la atención es que el Monterrey había ganado una fortuna con la venta del centrocampista colombiano. Pues Nelson Deossa pasó de Rayados al Betis por 11.7 millones de euros, según lo informado por Transfermarkt. Una cifra realmente alta, equivalente a casi 240 millones de pesos mexicanos.

Los números de Nelson Deossa en el Real Betis

De acuerdo a los datos que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores de futbol, los números de Nelson Deossa han sido los siguientes en el Real Betis: