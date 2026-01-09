Cruz Azul recibió una jugosa propuesta por uno de sus jugadores más cotizados y lo dejaría ir

Cruz Azul se prepara para el inicio del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX pero aún tiene algunas cosas por resolver, como son los movimientos de la plantilla de cara al comienzo del torneo. De hecho, en las últimas horas se conoció que la institución de La Noria recibió una jugosa propuesta por un jugador muy cotizado: Mateusz Bogusz (quien podría quedarse).

Con la posibilidad de que Bogusz sea sancionado por Cruz Azul debido a su ausencia a los entrenamientos , recientemente se dio a conocer que el Dynamo Houston de la MLS realizó una propuesta más elevada que la primera que había realizado hace algunos días. De este modo, La Máquina Cementera podría dejar salir al oriundo de Polonia a pesar de lo que lo pagaron.

La directiva de la Máquina le aplicará una sanción económica al polaco por no acudir durante una semana a los entrenamientos.|Crédito: Mexsport

La nueva oferta del Dynamo Houston por Mateusz Bogusz

De acuerdo a distintos reportes de especialistas en mercado de fichajes, se elevaría el monto fijo de esos más de 5 millones de euros que habría ofrecido el equipo de la MLS y, además, le dejarían un porcentaje de futura venta a Cruz Azul. De este modo, compensarían para que el Celeste no pierda tanto dinero, considerando que lo compraron en más de 8 millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR:



También se habla de que el equipo estadounidense agregaría más dinero en cuanto a bonos por objetivos para que finalmente Cruz Azul acepte la oferta y deje salir al mediocentro ofensivo de 24 años.

Mateusz Bogusz en Cruz Azul|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul

Los números de Mateusz Bogusz en Cruz Azul

En el último semestre el polaco disputó apenas 14 partidos (solo 6 como titular) y apenas aportó un gol y una asistencia. Según la información de los sitios de estadísticas Transfermarkt y BeSoccer, los principales datos a tener en cuenta de Mateusz Bogusz en Cruz Azul son los siguientes: