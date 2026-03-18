Andrés Gudiño se quita solo de México con esta falla y Aguirre citaría a otros porteros

A pesar de que se decía que Andrés Gudiño era uno de los porteros que tendrían una oportunidad ante la lesión de Luis Ángel Malagón para la Copa Mundial de la FIFA 2026, parece que las cosas no serán nada sencillas para el guardametas de Cruz Azul. Resulta que el arquero “se quitó solo” de la convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Nacional de México.

Primero nadie creía en él y luego hasta lo pedían para la Selección Mexicana. No obstante, el nivel de Gudiño no solo ha bajado en los últimos partidos, sino que cometió errores puntuales frente a Pumas UNAM en el Clausura 2026 y contra Rayados de Monterrey en la Concacaf Champions Cup. Así, su propio rendimiento haría que no ingrese en la convocatoria.

Andrés Gudiño es buscado por Pumas para reemplazar a Navas|Crédito: Cruz Azul / X

El error de Andrés Gudiño pudo costarle muy caro a Cruz Azul

Iban apenas 8 minutos del partido de vuelta, válido por los octavos de final de la Concachampions 2026 y pasaría el momento que tanto complica la posibilidad de Gudiño de ser convocado. En ese momento Daniel Aceves le cedió el balón a Jorge Rodriguez, que remató desde larga distancia y el portero de Cruz Azul dio una floja respuesta y el balón ingresó a su portería.

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Con ese resultado 0-1, La Máquina había quedado a solo un gol de ser eliminada de la competencia internacional. No obstante, José Paradela marcó el tanto de la igualdad (y del 4-3 global) que le dio la clasificación a Cruz Azul a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup, donde se medirá contra Los Angeles FC.

¡El marcador global se pone 3-3 con un golazo! 💥 pic.twitter.com/aW0K8LDP4X — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Los porteros que convocaría Javier Aguirre a México en lugar de Andrés Gudiño

Aunque Gudiño era uno de los apuntados como posible convocado ante la lesión de Luis Ángel Malagón, el guardametas del Club América que acostumbraba a ser titular. El puesto de primer portero en la Selección Nacional sería para Tala Rangel, mientras que el segundo lugar sería para Guillermo Memo Ochoa.

El tercer puesto estaría disputado por distintas opciones, pero Javier Aguirre tendría como primera opción a Carlos Acevedo, de Santos Laguna. Un escalón más atrás estarían Carlos Moreno (Pachuca), Sebastián Jurado (FC Juárez), Alex Padilla (Athletic Club) y Luis García Palomera (Toluca). Andrés Gudiño estaría perdiendo su posibilidad.

