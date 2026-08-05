Por qué Christian Ebere no puede jugar la Leagues Cup con Cruz Azul

Cruz Azul afrontará la primera ronda de la Leagues Cup sin uno de sus delanteros más destacados del último tiempo. Resulta que Christian Ebere, a pesar de que formaba parte de la convocatoria inicial para disputar el certamen, fue desafectado del plantel luego de conocerse que el nigeriano no consiguió su visa para ingresar a Estados Unidos.

La Máquina tendrá su debut en el torneo este jueves 6 de agosto cuando le toque enfrentar a Philadelphia Union en suelo estadounidense. De esta manera, el entrenador Joel Huiqui no contará con el atacante africano para este duelo, ni tampoco para los otros dos juegos restantes de la Fase Uno. No obstante, hay posibilidades de que Ebere se sume en una hipotética ronda de eliminatoria.

Por qué Ebere no podrá jugar la Fase Uno de la Leagues Cup

Christian Ebere no podrá disputar la Fase Uno de la Leagues Cup con Cruz Azul debido a problemas migratorios. El delantero nigeriano no consiguió a tiempo el permiso necesario para ingresar nuevamente a Estados Unidos, país donde La Máquina afrontará sus tres primeros partidos.

Cruz Azul intentó gestionar una nueva cita ante la Embajada de Estados Unidos en México, pero no encontró turnos disponibles antes del inicio del torneo. Las restricciones migratorias aplicadas a ciudadanos de Nigeria obligan al futbolista a tramitar una autorización especial para entrar al país.

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Ebere sí participó recientemente en el Campeón de Campeones contra Toluca, disputado en California, porque recibió un permiso válido para ese viaje en particular. Sin embargo, dicho documento no contemplaba un nuevo ingreso para la Leagues Cup.

De esta manera, su ausencia no responde a una lesión, sanción o problema de registro. El atacante se perderá los partidos contra Philadelphia Union, New York City FC y Chicago Fire, aunque podría incorporarse en una eventual ronda eliminatoria si resuelve su situación migratoria.

|MEXSPORT

Cuándo podría volver a jugar Ebere con Cruz Azul

Christian Ebere podría volver a jugar con Cruz Azul el domingo 16 de agosto, cuando La Máquina visite a Xolos de Tijuana por la Jornada 4 del Apertura 2026. El encuentro está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente.

El delantero puede participar sin inconvenientes en la Liga BBVA MX porque su ausencia en la Leagues Cup responde exclusivamente a la falta de autorización para ingresar a Estados Unidos. Además, Ebere todavía tendría posibilidades de jugar la ronda eliminatoria del torneo binacional si Cruz Azul clasifica y consigue resolver a tiempo su situación migratoria.