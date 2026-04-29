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Cruz Azul ya tiene al reemplazo de Érik Lira: va en ascenso y promete ser de los más caros

El mediocentro de La Máquina fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cruz Azul ya tiene al reemplazo de Érik Lira: va en ascenso y promete ser de los más caros

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que Charly Rodríguez no fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entrenador Javier Aguirre sí incluyó dentro de la lista de citados de la Liga BBVA MX a Érik Lira. Sabiendo que puede marcharse de Cruz Azul al final de la temporada, la directiva de La Máquina ya tiene el reemplazo para el futbolista que jugará en la Selección Nacional de México.

Así como se habla de que Érik Lira no volvería a Cruz Azul para el Apertura 2026 y sería buscado por un club europeo, también se dice que la directiva cementera tendría en carpeta como su reemplazo a Jesús Castillo, un jugador que va en ascenso en Sudamérica y que promete ser de los más caros de la Liga MX en el futuro.

Erik Lira
|MEXSPORT

¿Quién es Jesús Castillo, el posible reemplazo de Cruz Azul para Érik Lira?

El capitán celeste se marcha a jugar el Mundial y muchos aseguran que tampoco jugará el Apertura 2026 con el equipo dirigido por Joel Huiqui. En ese marco, según el periodista de mercado de fichajes, Rudy Galetti, apareció el nombre de Jesús Abdallah Castillo Molina. Se trata de un jugador del Club Universitario de Deportes de la Liga 1 de Perú.

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Este jugador peruano de 24 años (cumple 25 el 11 de junio) nació en Callao y su valor de mercado ha subido en los últimos tiempos. De acuerdo a Transfermarkt, Jesús Castillo ha llegado a un valor de 1.2 millones de euros (cerca de 25 millones de pesos mexicanos). En caso de llegar a Cruz Azul, seguramente su precio estimado suba aún más.

Los números de Érik Lira en Cruz Azul, la posible baja sensible del club

Según los reportes de BeSoccer, sitio que se ha especializado en las estadísticas de los jugadores de futbol, los números de Érik Lira en Cruz Azul han sido muy buenos en los 9 torneos que ha disputado. El ex Necaxa y Pumas ha tenido este rendimiento en La Máquina:

  • 195 partidos jugados
  • 173 encuentros como titular
  • 2 goles
  • 1 asistencia
  • 29 tarjetas amarillas y 0 rojas
  • Campeón Supercopa de la Liga MX 2022
  • Campeón de la Concacaf Champions Cup 2025.
Erik Lira Cruz Azul Toluca
|Instagram Erik Lira

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