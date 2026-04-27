Erik Lira no volvería a Cruz Azul para el Apertura 2026: este es el club europeo que lo ficharía

Cruz Azul cerró la Fase Regular del Clausura 2026 con un sólido triunfo 4-1 contra Necaxa en su regreso al Estadio Banorte. Tras una larga sequía sin victorias, el conjunto cementero volvió a cosechar los tres puntos y ahora se prepara para afrontar la Liguilla. Sin embargo, este podría haber sido el último partido de Erik Lira, futbolista que estaría negociando se forma activa su traspaso al futbol europeo.

El capitán de La Máquina dejó unas palabras con sabor a despedida tras el triunfo contra los Rayos y ahora se dio a conocer que podría dar el salto a Europa una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026. Diversos reportes afirman que Lira se encuentra negociando con el Girona de España para sumarse como nuevo refuerzo de cara a la próxima temporada. El mexicano es del agrado del equipo catalán y se sumaría luego del torneo mundialista.

Cabe recordar que, posiblemente, Lira no jugará más con la camiseta de Cruz Azul. Esto se debe a que el mediocampista de 25 años apunta a ser parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026. La Federación Mexicana de Futbol mantiene la iniciativa de que los clubes cedan a sus jugadores convocados por Javier Aguirre priorizando al equipo nacional de cara a la cita mundialista.

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Los futbolistas que reciban el llamado del seleccionador nacional deberán abandonar las instalaciones de sus respectivos equipos el próximo 6 de mayo. Por ende, Lira se perderá la Fiesta Grande con el conjunto cementero y, en caso de ser vendido en el mercado de verano, ya no formará parte de la plantilla para el Apertura 2026. Sus últimas palabras huelen a despedida anticipada.

|MEXSPORT

Las palabras de Erik Lira tras el juego contra Necaxa

Tras finalizar el duelo contra los Rayos, el capitán dejó unas palabras con olor a despedida, dejando en claro que Cruz Azul tendrá un lugar especial en su corazón sin importar el rumbo que tome su carrera futbolística.

“Agradecerles a los aficionados; la verdad se me pone la piel chinita. Tengo muchos sentimientos encontrados. Repito, fue un muy buen triunfo. Dos años consecutivos siendo el mejor equipo del año. Es mucho esfuerzo, no solamente de los jugadores, es del cuerpo técnico, del staff, de toda la gente que está en La Noria. Agradecerles y Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón”, expresó Lira tras el partido.

