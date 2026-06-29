Por qué Cruz Azul aún no anuncia refuerzos para el Apertura 2026

Cruz Azul todavía no anuncia refuerzos para el Apertura 2026 y la situación ya empieza a llamar la atención en el mercado de la Liga BBVA MX. La Máquina viene de ser campeón del Clausura 2026, pero hasta ahora no ha concretado ninguna alta oficial para defender el título en el próximo torneo.

El caso toma más fuerza porque América, Chivas y Pumas ya registraron movimientos importantes. Mientras otros clubes considerados grandes comenzaron a mover sus plantillas, el conjunto cementero sigue sin presentar incorporaciones. Sin embargo, la razón no estaría relacionada con falta de opciones, sino con una decisión interna: primero resolver salidas antes de avanzar por nuevos jugadores.

Por qué Cruz Azul aún no anuncia refuerzos

La explicación principal pasa por la planificación del plantel. Cruz Azul tendría varios nombres en carpeta, pero la directiva estaría más enfocada en aligerar la plantilla antes de cerrar fichajes para el Apertura 2026.

Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul

En La Noria saben que cualquier movimiento de entrada puede depender de lo que ocurra con futbolistas que tienen mercado o que no tienen garantizada su continuidad. Por eso, la directiva no quiere tomar decisiones apresuradas en un mercado atravesado por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y por negociaciones que podrían cambiar el armado del equipo.

El objetivo sería evitar fichar por necesidad inmediata y esperar a tener un panorama más claro sobre cupos, salarios y posibles ventas. Esa postura explica por qué Cruz Azul aún no anuncia refuerzos, aunque sí aparece vinculado con varios jugadores importantes.

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Las posibles salidas que frenan el mercado de Cruz Azul

Entre los nombres que podrían salir aparecen Erik Lira, Gonzalo Piovi y Gabriel “Toro” Fernández. Los tres casos son distintos, pero todos pueden influir en la estrategia de fichajes.

Lira se mantiene como uno de los jugadores con mayor proyección del plantel y su futuro podría abrirse al mercado europeo después del Mundial. Piovi también ha sido mencionado como una posible baja, mientras que el Toro Fernández tiene una situación contractual que todavía no se resuelve.

Si alguno de estos futbolistas deja el club, Cruz Azul tendría que modificar sus prioridades. Una salida en defensa puede acelerar la búsqueda de un central; una baja en ataque puede cambiar el destino del presupuesto; y una venta importante puede abrir margen para buscar un refuerzo de mayor jerarquía.