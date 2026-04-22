Querétaro 1-1 Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, marcador online - Presentado por Nissan

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y la Máquina Celeste de la Cruz Azul de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026. Los locales necesitan el triunfo en La Corregidora sí aún quieren aspirar a la liguilla en este semestre, mientras que, los pupilos de Nicolás Larcamón atraviesan una mala racha y querrán despejar todas las dudas en patio ajeno. De hecho, si el cuadro de La Noria gana hoy y hay una específica combinación de resultados, podrían terminar como sublíderes después de esta fecha.

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