logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol

Análisis de México 2-0 Sudáfrica | Martinoli se conmueve con el Himno Nacional 🇲🇽🥹

La victoria de México sobre Sudáfrica dejó mucho para analizar, pero uno de los momentos más especiales llegó antes del silbatazo inicial, cuando Christian Martinoli se mostró visiblemente emocionado durante la entonación del Himno Nacional Mexicano.

Por: Azteca Deportes

México arrancó con triunfo y emociones al máximo.

En este episodio de DeporTV, analizamos la victoria d la selección Mexicanaricolor ante Sudáfrica, las actuaciones destacadas de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, las expulsiones que marcaron el encuentro y el ambiente histórico vivido en el Estadio Ciudad de México

Tags relacionados
Selección Mexicana