Análisis de México 2-0 Sudáfrica | Martinoli se conmueve con el Himno Nacional 🇲🇽🥹
La victoria de México sobre Sudáfrica dejó mucho para analizar, pero uno de los momentos más especiales llegó antes del silbatazo inicial, cuando Christian Martinoli se mostró visiblemente emocionado durante la entonación del Himno Nacional Mexicano.
México arrancó con triunfo y emociones al máximo.
En este episodio de DeporTV, analizamos la victoria d la selección Mexicanaricolor ante Sudáfrica, las actuaciones destacadas de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, las expulsiones que marcaron el encuentro y el ambiente histórico vivido en el Estadio Ciudad de México