Cruz Azul se quedaría sin unas de sus figuras más importantes para enfrentar a Atlante por el Apertura 2026

Cruz Azul enfrentará al Atlante a propósito de la Jornada 3 del Apertura 2026 con ciertos problemas. El plantel dirigido por Joel Huiqui contaría con una baja importante para poder afrontar el compromiso debido a que Carlos Rotondi presentó molestias físicas en los últimos entrenamientos.

El jugador argentino entrenó de manera diferenciada en las últimas sesiones y se espera que exista una evaluación médica de último minuto para determinar su convocatoria. En ese sentido, la postura del cuerpo técnico en Cruz Azul es la de reservar la presencia de Rotondi en caso de que exista un riesgo de que sufra alguna lesión mayor.

Rodolfo Rotondi podría ser baja para Cruz Azul ante Atlante|@CruzAzul

Qué jugadores tiene Cruz Azul lesionados previo a su duelo ante Atlante

Además de las dudas presentes por la participación de Carlos Rotondi, una baja importante que tienen en Cruz Azul es la de Amaury Morales. El cual se lesionó a mediados de junio por una rotura en el ligamento cruzado que le dejaría fuera por el resto del Apertura 2026.

Mientras tanto, el cuadro cementero contará con otras figuras importantes como Erik Lira, José Paradela o Charly Rodríguez para jugar el partido ante Atlante. Por lo que La Máquina buscará repetir el mismo resultado que tuvo en su último duelo ante los Potros de Hierro.

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Cómo fue el último partido entre Cruz Azul y Atlante

La última vez que Cruz Azul se midió ante Atlante fue en el Clausura 2014. Los cementeros lograron sacar la victoria con un contundente marcador de 4 a 1 en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo. Los autores de los goles fueron por un doblete de Marco Fabián, un gol de Joao Rojas y otro de Mauro Fornica.

El último duelo terminó a favor de Cruz Azul por un marcador de 4 a 1

Sin embargo, el último enfrentamiento que blaugranas y cementeros tuvieron en el Coloso de Santa Úrsula data del Clausura 2007. En aquel partido el Atlante fue el equipo local y terminó por llevarse la victoria por 1 a 0 con un gol de Gustavo Biscayzacú.