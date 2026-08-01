¿Se va de Cruz Azul? Erik Lira ya tiene una respuesta marcada al interés desde el futbol árabe
Erik Lira ha levantado interés en el mercado internacional tras su gran papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Cruz Azul sigue teniendo noticias importantes en pleno arranque del Apertura 2026. De acuerdo a diversos reportes, el equipo cementero recibió una oferta importante desde el futbol árabe por Erik Lira. El equipo en turno es el Al Jazira de los Emiratos Árabes Unidos, quien ve en Lira un gran prospecto para reforzar el mediocampo. A lo que el jugador mexicano ya cuenta con una respuesta ante la oferta de Medio Oriente.
Desde el entorno de Erik Lira se rechazó la millonaria oferta del balompié árabe. El cual le ofrecía un importante salario que multiplicaba el contrato que tiene con Cruz Azul. En ese sentido, uno de los intereses del centrocampista mexicano es esperar a que un equipo del futbol de Europa pueda ofertar por sus servicios.
Erik Lira estaría en conversaciones con un club de Europa
Según reportes desde Europa, Erik Lira estaría en conversaciones con un equipo del Viejo Continente. A pesar de que no exista una oferta de por medio, se espera por parte del entorno del futbolista que las pláticas puedan ser fructíferas para poder recibir la primera propuesta de fichaje.
Cabe mencionar que en la postura de Erik Lira estaría en quedarse en Cruz Azul si no logra recibir una oferta del futbol de Europa. Por lo que se espera que estas semanas sean clave para poder definir su destino antes de que el periodo de transferencias termine.
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Qué equipos de Europa siguen a Erik Lira
Mónaco es el equipo más relevante que tiene en la mira los servicios de Erik Lira. El equipo francés busca liberar una plaza extracomunitaria para poder apostar por el fichaje del jugador del Cruz Azul. Ya que dentro de la Ligue 1 solo permiten a 4 futbolistas extracomunitarios por cada equipo.
Otro equipo que ha estado pendiente del desarrollo de Erik Lira es el Girona. El equipo catalán analiza qué tan viable sería el fichaje del pivote mexicano. Sobre todo por las dificultades que un equipo de Segunda División tiene al contar con limitaciones económicas con respecto a un equipo del máximo circuito.