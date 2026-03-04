Kevin Mier gana 4 millones al año en Cruz Azul y sin jugar... este es el sueldo de Andrés Gudiño

Kevin Mier no juega con el primer equipo desde noviembre del año pasado producto de una fractura en la tibia que sufrió en un duelo contra Pumas en el Apertura 2025. A pesar de no tener protagonismo en el equipo de Nicolás Larcamón, el portero colombiano sigue siendo uno de los jugadores con mayor salario en Cruz Azul, cobrando hasta 4 millones de dólares anuales, lo que equivale aproximadamente a 70 millones de pesos.

En la actualidad, Andrés Gudiño se encarga de la portería cementera habiendo mostrado una solidez importante que coloca a Cruz Azul como el único líder de la Liga BBVA MX en estos momentos. Sin embargo, su sueldo esta realmente lejos de los valores financieros de Kevin Mier. Según el sitio Salary Sport, el mexicano de 29 años cobra alrededor de 400 mil dólares por año, equivalentes a 7,5 millones de pesos.

Esto significa que Mier recibe 10 veces más que Gudiño por ser el portero titular de La Máquina. Pese a ello, su lesión en la tibia lo ha mantenido lejos de las canchas por más de 4 meses, mientras que el mexicano ha tenido que encargarse de ser el guardián de la portería azul, haciéndolo bien, pero recibiendo una cantidad ínfima de dinero respecto a su compañero en la posición.

Kevin Mier regresó a jugar luego de varios meses

Si bien aún no ve actividad con el primer equipo, Kevin Mier ha regresado al terreno de juego tras cuatro meses de inactividad producto de su lesión. El guardameta fue titular y capitán en el juego de Cruz Azul Sub-21, logrando mantener la portería a cero en la victoria de su equipo por 2-0 sobre su similar Santos Laguna. Su regreso sella el fin de un periodo de recuperación clave y pone en duda el futuro de Gudiño bajo los tres palos.

Recientemente, el entrenador de Cruz Azul se refirió a la situación de Mier y afirmó que su titularidad no está garantizada a pesar de haber regresado de su lesión: “Kevin aún no se incorpora al equipo como para evaluar su nivel. Hoy nuestro arquero es Andrés Gudiño“, fue lo que expresó Larcamón.

De esta manera, si Gudiño mantiene el nivel, podría adueñarse de la portería cementera, asegurándose un futuro aumento de sueldo por los servicios prestados.