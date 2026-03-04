Cruz Azul podría quedarse sin una pieza clave en el momento menos indicado: para enfrentar a Pumas

Cruz Azul vive un gran momento. Lidera, convence y empieza a consolidar una identidad clara bajo el mando de Nicolás Larcamón. Pero cuando el calendario aprieta, cualquier detalle puede cambiar el panorama, y hay específicamente un detalle que preocupa al técnico de La Máquina.

Te puede interesar: Cruz Azul ya tiene al reemplazo de Érik Lira ante su inminente baja en el Clausura 2026

¡Palavecino saca misil de fuera del área! Toluca vs Cruz Azul | J2 | CL 2026

Palavecino, al límite antes del Cruz Azul vs Pumas

Agustín Palavecino se ha convertido en el engranaje silencioso que sostiene el funcionamiento del equipo. No solo ordena el mediocampo; lo equilibra, lo acelera y lo conecta.

Su impacto no se mide únicamente en estadísticas. Se nota en cómo varios jugadores a su alrededor han crecido en confianza y en cómo José Paradela volvió a encontrarse con su mejor versión. El pocas palabras, el refuerzo celeste potencia al resto de sus compañeros.

Pero el argentino está al borde de la suspensión. Si recibe una tarjeta amarilla ante Atlético San Luis, llegará a la quinta amonestación y deberá cumplir un partido de castigo. Eso lo dejaría fuera justo en la Jornada 11 frente a Pumas, un duelo que puede marcar el rumbo de la segunda mitad del torneo.

Te puede interesar: Nadie puede creer que este sea el jugador más caro de todo Cruz Azul porque pasa desapercibido

Una baja que cambiaría el plan de Larcamón

La posible ausencia del mediocampista sería un golpe sensible para el sistema de transición que ha caracterizado a La Máquina. Palavecino es quien articula la salida limpia desde defensa y quien presiona para recuperar el balón en campo rival.

No se ha perdido prácticamente ningún partido desde su llegada, lo que habla de su preparación física y regularidad. Pero ahora el riesgo es real.

Pero también las opciones que tiene Larcamón en el banquillo son reales. Andrés Montaño volvió a sumar minutos en Liga MX tras su lesión de ligamentos y empieza a recuperar ritmo competitivo. No parece aún una solución titular automática, pero sí una alternativa seria.

Luka Romero, por su parte, ha funcionado más como complemento ofensivo que como reemplazo natural del argentino, pero en caso de que Palavecino no esté, podría asumir la titularidad sin problema.

Cruz Azul tiene como prioridad mantenerse en la cima, y cada movimiento tendrá que ejecutarse de manera quirúrgica.