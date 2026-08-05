Cruz Azul tiene 2 bajas de ÚLTIMA HORA para el debut de la Leagues Cup

Cruz Azul ya tiene calendario confirmado para la Leagues Cup 2026 y ajustó su convocatoria antes de viajar a Estados Unidos a disputar el torneo. Cuando parecía que el plantel estaba definido, surgieron dos ausencias de última hora que modifican los planes del cuerpo técnico de Joel Huiqui para el estreno en el torneo internacional.

Así como Christian Ebere no puede jugar la Leagues Cup, otros dos jugadores no hicieron el viaje con el resto del equipo. Por distintos motivos, La Máquina decidió que permanezcan en la Ciudad de México durante el desarrollo de la competencia.

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¿Quiénes son las bajas de Cruz Azul para la Leagues Cup?

Carlos Rodolfo Rotondi, atacante argentino, presenta molestias físicas derivadas de una fascitis plantar y un problema en el bíceps femoral. Por eso los de La Noria creen que debe continuar con su recuperación y evitar una lesión mayor.

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Jorge Rodarte tampoco integra la delegación que viajó a Estados Unidos. En su caso, la ausencia obedece a una decisión deportiva. El futbolista se ha desempeñado recientemente con la categoría Sub-21 y no fue considerado para esta primera etapa del certamen.

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¿Qué pasó con Christian Ebere en la Leagues Cup 2026?

Estas dos ausencias se suman a la ya conocida baja de Christian Ebere, quien permanece en México debido a los problemas migratorios que enfrentan ciudadanos nigerianos para ingresar a Estados Unidos. Así, Cruz Azul pierde tres opciones.

Cruz Azul apuesta por jóvenes para cubrir las ausencias

Ante este panorama, el cuerpo técnico decidió convocar a los canteranos Josué Díaz, Cristian Jiménez y Javier Suárez. Este último llega después de destacar con Cruz Azul Hidalgo.

joel huiqui nivel estudios DT Cruz Azul|Instagram: Joel Huiqui

La intención del club es mantener alternativas en ataque y dar profundidad a la plantilla durante un torneo con partidos en pocos días. Los jóvenes tendrán la oportunidad de competir por minutos desde el inicio de la fase de grupos.

Rodolfo Rotondi todavía podría volver con Cruz Azul

Pese a quedarse fuera del debut, el panorama para Rotondi no está completamente descartado. Pues existe la posibilidad de que el argentino pueda incorporarse para la segunda jornada si responde de manera favorable a su proceso de recuperación.

El debut de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 será este jueves 6 de agosto frente al Philadelphia Union. Después enfrentará al New York City FC el 9 de agosto y cerrará la fase inicial contra Chicago Fire el 13 de agosto, con la expectativa de recuperar a varias de sus piezas importantes para esos encuentros.

