Cruz Azul tiene MIEDO a una situación particular en el clásico con Club América y un histórico lo confirma
Un referente del club celeste le mandó un mensaje a los jugadores de cara al partido que sostendrán con las Águilas y enfatizó en un tema controversial
Melvin Brown, histórico jugador de Cruz Azul, le mandó un mensaje a los jugadores, principalmente a los defensas. Es que, según él, tiene miedo que de en el clásico ante América uno de ellos toque al rival y puedan sancionar penal en contra, lo que les podría perjudicar en el resultado, aunado a que el club no podrá contar con uno de sus futbolistas referentes .
El exfutbolista hizo polémicas declaraciones en una entrevista, pues señaló que una jugada así podría generar dudas en el árbitro, pese a la implementación del VAR, pues a su consideración “les siguen robando”, como fue el partido que el conjunto de la Noria perdió el invicto ante Xolos de Tijuana , donde aficionados señalaron varios errores que les perjudicaron.
“Compitan en todo momento, sin hacer faltas. Nosotros desde la tribuna seremos el jugador número 12”, mencionó en diálogo con Estadio Deportes el exdefensa de la Máquina. Esto, claro, de cara al Clásico Joven entre Cruz Azul y América, que se disputará el sábado 18 de octubre a las 9 de la noche (hora centro de México).
Las polémicas declaraciones del histórico de Cruz Azul y su posible razón
Melvin Brown lanzó un dardo envenenado con sus declaraciones, pues hace alusión a que una posible falta dentro del área podría ser sancionada como penal a favor del América y es que el club de Coapa lidera esta estadística en lo que va del 2025.
En este año, al conjunto de Coapa le han sancionado 9 penales solo en la Liga BBVA MX, de los cuales 5 han sido en lo que va del Apertura 2025. Esta es la lista de las infracciones:
Clausura 2025
- América vs Tigres – 29 de marzo
- América vs Mazatlán – 19 de abril
- América vs Pachuca – 10 de mayo
- América vs Cruz Azul – 18 de mayo
Apertura 2025
- América vs Xolos – 16 de julio
- América vs Querétaro – 9 de agosto
- América vs Atlas – 24 de agosto (2 durante el partido)
- América vs Pumas – 27 de septiembre
¿Quién es Melvin Brown, jugador histórico del Cruz Azul?
Melvin Brown fue un futbolista mexicano, aunque con ascendencia jaimaquina. El ahora entrenador es canterano de Cruz Azul, club en el que estuvo en 2 etapas y se consolidó como un referente. El exdefensa tuvo grandes actuaciones y eso lo llevó a ir con la Selección Nacional al Mundial de Corea-Japón 2002. Sin embargo, nunca pudo levantar un título con el equipo de sus amores.