Cruz Azul tiene MIEDO a una situación particular en el clásico con Club América y un histórico lo confirma

Melvin Brown, histórico jugador de Cruz Azul, le mandó un mensaje a los jugadores, principalmente a los defensas. Es que, según él, tiene miedo que de en el clásico ante América uno de ellos toque al rival y puedan sancionar penal en contra, lo que les podría perjudicar en el resultado, aunado a que el club no podrá contar con uno de sus futbolistas referentes .

El exfutbolista hizo polémicas declaraciones en una entrevista, pues señaló que una jugada así podría generar dudas en el árbitro, pese a la implementación del VAR, pues a su consideración “les siguen robando”, como fue el partido que el conjunto de la Noria perdió el invicto ante Xolos de Tijuana , donde aficionados señalaron varios errores que les perjudicaron.

@melvinbrown_of Melvin Brown tiene miedo que jugadores del Cruz Azul cometan una falta dentro del área en el partido ante América

“Compitan en todo momento, sin hacer faltas. Nosotros desde la tribuna seremos el jugador número 12”, mencionó en diálogo con Estadio Deportes el exdefensa de la Máquina. Esto, claro, de cara al Clásico Joven entre Cruz Azul y América, que se disputará el sábado 18 de octubre a las 9 de la noche (hora centro de México).

Las polémicas declaraciones del histórico de Cruz Azul y su posible razón

Melvin Brown lanzó un dardo envenenado con sus declaraciones, pues hace alusión a que una posible falta dentro del área podría ser sancionada como penal a favor del América y es que el club de Coapa lidera esta estadística en lo que va del 2025.

En este año, al conjunto de Coapa le han sancionado 9 penales solo en la Liga BBVA MX, de los cuales 5 han sido en lo que va del Apertura 2025. Esta es la lista de las infracciones:

Clausura 2025



América vs Tigres – 29 de marzo

– 29 de marzo América vs Mazatlán – 19 de abril

– 19 de abril América vs Pachuca – 10 de mayo

– 10 de mayo América vs Cruz Azul – 18 de mayo

Apertura 2025



América vs Xolos – 16 de julio

– 16 de julio América vs Querétaro – 9 de agosto

– 9 de agosto América vs Atlas – 24 de agosto (2 durante el partido)

– 24 de agosto (2 durante el partido) América vs Pumas – 27 de septiembre

¿Quién es Melvin Brown, jugador histórico del Cruz Azul?

Melvin Brown fue un futbolista mexicano, aunque con ascendencia jaimaquina. El ahora entrenador es canterano de Cruz Azul, club en el que estuvo en 2 etapas y se consolidó como un referente. El exdefensa tuvo grandes actuaciones y eso lo llevó a ir con la Selección Nacional al Mundial de Corea-Japón 2002. Sin embargo, nunca pudo levantar un título con el equipo de sus amores.