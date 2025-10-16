Cruz Azul vs América: Estos son los futbolistas que se perderán el Clásico Joven por lesión o suspensión

¡El Clásico Joven finalmente ha llegado! Después de varias semanas de espera, y del parón que la Liga BBVA MX tuvo por la Fecha FIFA, Cruz Azul y América se verán las caras en el Apertura 2025 con algunas bajas de consideración relacionadas no solo a lesiones, sino también a suspensiones.

Cruz Azul y América se enfrentarán sin lo mejor de su arsenal, pues tanto los celestes como los azulcremas cuentan con alrededor de cinco bajas que podrían mermar el nivel de juego que se espera en el campo. Ante ello, vale la pena conocer quiénes no estarán en este Clásico Joven y por qué.

¿Cuáles son las bajas de Cruz Azul y América para el Clásico Joven?

Cruz Azul no podrá contar con Gonzalo Piovi, quien tras la amarilla que vio en el último duelo de los celestes sumó cinco en el torneo, suficientes para suspenderlo un juego. En adición a ello, La Máquina tampoco podrá contar con Andrés Montaño, quien regresaría a las canchas hasta la siguiente temporada.

Las cosas con América no son para nada mejores, de hecho, el club deberá enfrentar este Clásico Joven sin elementos como Dagoberto Espinoza, Isaías Violante y la Pantera Zúñiga. El primero de estos se perderá el resto del torneo, mientras que los dos restantes podrían regresar al cierre de la temporada regular.

¿Qué futbolistas de Cruz Azul y América regresan para este partido?

Cruz Azul recuperó a Amaury Morales, Jaziel Mendoza, Mateo Levy y Emmanuel Ochoa, todos ellos ya reincorporados tras su participación en el Mundial Sub-20. América, por su parte, podría recibir buenas noticias de parte de Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, quienes ya trabajaron al parejo del grupo en las últimas horas.

Toco sesión vespertina en Coapa 🌆✨ pic.twitter.com/bkf9EvEqpW — Club América (@ClubAmerica) October 16, 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Clásico Joven?

El Cruz Azul vs América es, sin duda, el juego que se roba la atención este fin de semana. El partido, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en punto de las 21:05 horas, cerrando con ello la fecha cabalística del futbol mexicano.