Xolos de Tijuana 0-0 Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 11 del Apertura 2025, hoy domingo 27 de septiembre; marcador online

El último partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX es el Xolos de Tijuana vs Cruz Azul. El partido se disputa este domingo 28 de septiembre en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

El encuentro llama mucho la atención pues Cruz Azul llega invicto con tres empates y siete victorias, acumulando 24 puntos. Mientras que Xolos llega en el octavo lugar con 16 puntos conseguidos.

El equipo de la frontera, llega de perder 1-0 ante Santo por lo que buscará volver a la senda de la victoria. Cruz Azul, por su parte, llega de empatar 2-2 ante Querétaro,

El Xolos vs Cruz Azul es un partido especial pues marca el retiro de Jose de Jesús Corona, histórico portero de la Máquina que actualmente defiende los colores de Tijuana. El portero confirmó que dejará el futbol ante uno de los equipos que marcó su carrera como fueron los celestes.

