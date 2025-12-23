Ramón Juárez podría salir del Club América a otro equipo de la Liga BBVA MX o a un gigante de Europa

Ramón Juárez fue un jugador regular en el esquema de André Jardine en el Apertura 2025, pues pese a que no fue titular indiscutible, disputó 15 de los 19 partidos que jugó América en la Liga BBVA MX. Por lo anterior, el defensa buscaría salir del club a otro equipo mexicano o a un gigante de Europa, aunque ello luce complicado, pues recientemente firmó renovación de contrato .

El futbolista de 24 años está en el radar de 2 grandes equipos, pues según el Universal, Cruz Azul y Porto están interesados en hacerse de los servicios de Juárez, aunque de momento no han puesto sobre la mesa una oferta formal. El objetivo del mexicano es sumar minutos y ser trascendental, ya que quiere ir al Mundial 2026, pese a que no ha sido convocado en los últimos meses .

El defensa central está en el radar del Cruz Azul y Porto, uno de los grandes de Europa|@ramonjuarez91

No obstante, el canterano de las Águilas podría cumplir su objetivo con el equipo de sus amores en caso de que el chileno Igor Lichnovsky se marche del club hacia Pachuca, pues es uno de los posibles descartes del conjunto de Coapa para el Clausura 2026 ante su baja de rendimiento.

Ramón Juárez y la complicada salida del América

El defensa central se formó en las Fuerzas Básicas del América y fue parte fundamental del tricampeonato, pese a su corta edad. En septiembre de este 2025, Ramón firmó extensión de contrato hasta verano de 2029, por lo que una posible salida luciría complicada.

Cruz Azul y Porto, que son los equipos que están interesados por el canterano americanista, deberían pagar alrededor de 6 millones de euros (casi 127 millones de pesos) por él, según su valor en el mercado que estipula la plataforma Transfermarkt.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Juárez suena en Europa, pues hace un par de meses medios internacionales dieron a conocer que el mexicano era del interés del Porto, donde ya han jugado varios de sus compatriotas, como lo son: Héctor Herrera, Diego Reyes y Jesús Corona, por mencionar algunos.