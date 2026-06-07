Santiago Gimenez continuaría en Italia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no en Milan

Santiago Gimenez forma parte de uno de los 26 convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que está en la disputa de ser el reemplazo de Raúl Jiménez, quien prácticamente será el centro delantero titular de Javier Aguirre. No obstante, ahora surgió una noticia que impactó a todos y ello es su posible salida del Milan, aunque continuaría en Italia.

De acuerdo con información del periodista Gianluca Di Marzio, Gimenez es del interés de Genaro Gattuso para reforzar la delantera de la Lazio, conjunto que terminó en noveno lugar en la reciente temporada con 14 victorias, 12 empatados y 12 perdidos. Conoce quién terminará con más goles la justa veraniega: Raúl o Santi.

Santiago Gimenez podría ser una opción para Genaro Gattuso en la Lazio.|Santiago Gimenez

La posible salida de Santi Gimenez del Milan

El atacante mexicano llegó al Milan en febrero de 2025 y al finalizar ese torneo ya apuntaba para salir hacia la Roma. No obstante, se quedó y decidió disputar una temporada completa, la cual no resultó como esperaba al no tener el mejor de los rendimientos.

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De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el jugador de 25 años solo marcó un gol en 18 partidos disputados, tanto en la Serie A como en la Coppa Italia. Ello debido a que estuvo fuera de la cancha durante varios meses por una lesión en el tobillo que requirió cirugía.

El precio actual de Santiago Gimenez con el Milan

El mexicano llegó al Milan a principios de 2025 y firmó un contrato hasta verano de 2029, por lo que si un equipo está interesado en él, deberá pagar 18 millones de euros, precio en el que está tasado en la plataforma Transfermarkt. No obstante, este valor puede aumentar según las pretensiones del club.

https://x.com/DiMarzio/status/2063678440826339412?s=20

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