La forma en que Larcamón ha influido en la carrera de Paradela

Cruz Azul está armando un trabuco. Los celestes sumaron su segundo refuerzo, José Paradela.

El nuevo jugador de la máquina fue presentado ante los medios y aseguró que tendrá en mayor reto de su carrera.

Te puede interesar: André Jardine a nada de CONFIRMAR nuevo fichaje del América: “Me va a venir muy bien en la plantilla”

Resumen Puebla 2-3 Atlas | Jornada 1 | Liga BBVA MX, Apertura 2025

“Como todos sabemos, la grandeza de este club. A mí me pone muy feliz poder estar acá, que el club haya puesto de ojo en mí. La verdad que pretendo estar a la altura y disfrutar de este momento. Estoy con muchas ganas de empezar a competir. Así que la verdad es que es mucha la felicidad y las ganas ya de ponerme la camiseta y jugar”, expresó Paradela.

Por otro lado, habló acerca de la influencia de un entrenador como Larcamón en su carrera deportiva.

“Bueno, como todos saben, a Nicolás ya lo tuve el torneo pasado. La verdad es que es un gran entrenador, va de la mano del que justo está acá en esta institución. Así que estoy muy feliz de poder volver a compartir con él y a tener un abrazo. Estamos muy felices, muy contentos de poder estar acá. Como decís, es un poco largo, pero al fin y al cabo estamos acá y estamos muy felices de poder vestir la camiseta y muy contentos”, dijo el refuerzo celeste.

La máquina viene de consagrarse en la Concachampions y fue nombrado el mejor equipo de la temporada 2024-2025, ahora quiere armar un equipo más competitivo para seguir sumando títulos.

Te puede interesar: VIDEO: Así fue el primero gol del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

“Obviamente que tiene grandísimos jugadores. Ya me tocó compartir estos días, dándolos a entrenar. Ya los conozco, ya los he enfrentado y la verdad son grandísimos jugadores. Es un placer enorme tenerlos de compañero. Y nada, mi lugar hoy es venir a aportar lo mejor de mí. Sumar y apoyar al equipo de donde me toca, así que ese es mi rol hoy en día, sentenció el jugador de Cruz Azul.

La máquina cementera se estrena ante Mazatlán en el torneo Apertura 2025. Los cruzazulinos esperan cerrar su bombazo internacional en los próximos días, Luka Jovic.