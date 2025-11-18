Cruz Azul va con todo y quiere quitarle esta joya de 63 millones a las Chivas de Gabriel Milito

Cruz Azul no solo puede dejar a Chivas fuera de la Liguilla del Apertura 2025 en caso de vencerlos en los Cuartos de Final, sino también le quitaría a una de sus joyas, la cual ha perdido protagonismo en este torneo con Gabriel Milito. Gilberto “Tiba” Sepúlveda es el hombre en cuestión y del que sigue muy de cerca La Máquina, pues fue uno de los candidatos a suplir a Gonzalo Piovi cuando estuvo cerca de irse al Inter Miami .

El defensa central no es un hueso fácil de roer, pues su valor en el mercado es de 63 millones de pesos según la plataforma Transfermarkt, ya que si el conjunto celeste lo quiere, tiene que desembolsar dicha cantidad debido a que el jugador de 26 años tiene contrato vigente con Chivas hasta verano de 2028, fecha en la que renovaron también algunos integrantes del club de la Noria .

Chivas Gilberto Sepúlveda es el jugador que vale 63 millones y que podría irse a Cruz Azul

El periodista José María Garrido reveló en su canal de YouTube que el “Tiba” es una opción para la Máquina, ya que el objetivo es darle competencia a Jesús Orozco Chiquete, otro jugador que se formó en el Guadalajara. No obstante, ello apenas es una opción, pues por lo pronto no hay nada concreto.

De ser capitán de Chivas a no ser considerado por Gabriel Milito

Gilberto Sepúlveda se formó en Chivas y debutó oficialmente en Primera División en 2019. Desde entonces ha peleado por un puesto en el primer equipo a tal grado no solo de ganárselo, sino de ser el capitán del equipo de sus amores. El Clausura 2025 fue el mejor de sus torneos a nivel personal, ya que en colectivo el cuadro no clasificó ni siquiera al Play-in.

“Tiba” perdió la titularidad tras la llegada de Gabriel Milito, pues en este Apertura 2025 solo ha disputado 9 partidos, según BeSoccer. En los últimos encuentros ha saltado de titular, pero ello se debe a la baja de Diego Campillo, por lo que el entrenador ha recurrido a él para encarar los duelos correspondientes, en lo que el exfutbolista de Juárez se recupera.