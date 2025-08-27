¡No lo vas a creer! El jugador de Chivas que Cruz Azul tenía en la mira si salía Piovi

Cruz Azul vivió días de mucha tensión en el mercado tras los rumores que acercaban a Gonzalo Piovi al Inter Miami de Lionel Messi. El zaguero argentino, pieza clave para Nicolás Larcamón, estuvo a un paso de abandonar La Noria, y la directiva celeste ya tenía un plan alternativo en caso de concretarse su salida.

El plan secreto de Cruz Azul si se iba Piovi

Entre las carpetas que manejó el club apareció un nombre que sorprendió a propios y extraños: Gilberto “Tiba” Sepúlveda, defensa de las Chivas. Según fuentes cercanas al equipo, Cruz Azul llegó a tener contacto con el entorno del jugador para conocer su situación contractual en Guadalajara.

No hubo propuesta formal ante la directiva rojiblanca, pero la operación estaba condicionada a que Piovi se marchara a la MLS. Sin ese movimiento, la opción del “Tiba” nunca pasó de ser una posibilidad latente. Finalmente, el traspaso del argentino no se concretó por cuestiones económicas, y el fichaje quedó en el aire.

Con Piovi aún en el equipo, La Máquina decidió apostar por el talento de casa. Nicolás Larcamón tiene en sus planes darle más protagonismo a Jaziel Mendoza, canterano que se ha ganado llamados a la Selección Mexicana Sub-20 y que comienza a ganarse un lugar en la zaga.

¿Puede salir Piovi en el invierno?

Aunque el cierre del mercado en la MLS apagó la novela en este verano, los rumores no han terminado. Fuentes cercanas aseguran que el Inter Miami mantiene al argentino en carpeta y podría volver a la carga en la ventana de transferencias invernal.

La incertidumbre persiste, pero el mensaje es claro: Cruz Azul ya demostró que está dispuesto a moverse rápido en el mercado si pierde a uno de sus pilares defensivos. Y en ese escenario, la figura de Sepúlveda volvería a aparecer como opción para reforzar la zaga cementera.