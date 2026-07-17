OFICIAL: Cruz Azul ya tiene estadio para TODO el Apertura 2026

En un giro de tuerca completamente inesperado que ha sacudido las estructuras del balompié azteca en pleno arranque de torneo, la Liga BBVA MX ha emitido un comunicado oficial de última hora. El actual campeón del futbol mexicano, el Cruz Azul, ha llegado a un acuerdo definitivo para disputar todos sus partidos como local en la cancha del Estadio Banorte durante el presente certamen del Apertura 2026.

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Esta resolución pone fin a semanas de intensas especulaciones e incertidumbre sobre el recinto que albergaría los encuentros de La Máquina en su camino por la defensa de la corona, dejando fría a una afición que ya se preparaba para otra mudanza.

Adiós a las sedes Ciudad de los Deportes y La Corregidora

De acuerdo con el documento compartido por las autoridades del torneo, la directiva cementera solicitó de manera formal congelar y dejar sin efecto los trámites de mudanza provisionales que se tenían contemplados para el inicio de la temporada 2026-27:

"El Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para cambiar de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes, durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada", reza el boletín de la Liga BBVA MX.

Con esto, se confirma que los dirigidos por Joel Huiqui están autorizados para hacer rodar el balón en el Estadio Banorte, su sede registrada de origen, a partir de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.

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¿Qué significa esto para el Campeón Cruz Azul?

La decisión representa un alivio logístico inmediato para la institución celeste. Al asegurar el Estadio Banorte como su fortaleza, Cruz Azul evita el desgaste en su itinerario que incluía visitas administrativas a Querétaro y la gestión compartida de la capital.

Los monarcas del futbol mexicano tendrán una localía fija y garantizada para recibir a su fiel afición, concentrándose únicamente en lo deportivo. La Máquina ya tiene cuartel general para este semestre; el campeón defenderá su décimo título desde el césped del Banorte.

