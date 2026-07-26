Cruz Azul vs Inter Miami: cuándo se enfrentarán ambos equipos por el Campeones Cup 2026

Cruz Azul dio un golpe de autoridad al consagrarse en el Campeón de Campeones 2026 ante Toluca. Los dirigidos por Joel Huiqui mantienen su estado de forma glorioso tras la coronación en el Clausura 2026, demostrando ser uno de los proyectos más sólidos del futbol mexicano en la actualidad. Gracias a este triunfo, los cementeros enfrentarán al Inter Miami en la Campeones Cup.

La Campeones Cup es un torneo anual que enfrenta al ganador de la Major League Soccer (MLS) y al campeón del Campeones Cup. La expectativa por este cruce ha crecido considerablemente tras conocerse que Cruz Azul será el representante de la Liga BBVA MX y que enfrentará a un equipo plagado de estrellas, siendo Lionel Messi el máximo referente. ¿Qué se sabe de este partido?

Cuándo se juega el Cruz Azul vs Inter Miami por la Campeones Cup 2026

El partido entre Cruz Azul e Inter Miami se disputará el miércoles 16 de septiembre de 2026. El horario de inicio todavía no ha sido confirmado por la organización.

Se trata de una final a partido único, por lo que el ganador se quedará con el título de la Campeones Cup 2026. De acuerdo con la información oficial del torneo, el encuentro será transmitido globalmente mediante Apple TV.

La venta general de boletos también será anunciada más adelante. Los aficionados pueden registrarse en el portal de la Campeones Cup para recibir información sobre la preventa.

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Dónde se jugará el Cruz Azul vs Inter Miami

Inter Miami será local ante Cruz Azul y recibirá el encuentro en el Nu Stadium de Miami, Florida. El inmueble forma parte del complejo Miami Freedom Park y fue inaugurado durante 2026 como la nueva casa del club de la MLS.

El estadio cuenta con una capacidad aproximada para 26 mil 700 espectadores y reemplazó al antiguo Chase Stadium como sede principal del conjunto de Florida.

De esta manera, Cruz Azul tendrá que viajar a Estados Unidos en busca de otro campeonato. La Máquina no contará con la ventaja de jugar en territorio mexicano debido a que la Campeones Cup se disputa en el estadio del representante de la MLS.

Nu Stadium de Miami

Cruz Azul buscará revancha en la Campeones Cup

Esta será la segunda participación de Cruz Azul en la historia de la competencia. Su primera aparición ocurrió en 2021, cuando perdió 2-0 frente a Columbus Crew en el entonces llamado Lower.com Field.

Inter Miami, en cambio, disputará la Campeones Cup por primera vez. El equipo estadounidense buscará sumar otro trofeo con Messi como principal figura, aunque su presencia dependerá de su disponibilidad para el encuentro.

La edición de 2026 también puede cambiar el balance histórico del torneo. Los clubes de la Liga BBVA MX han ganado cuatro de las siete ediciones disputadas, mientras que los representantes de la MLS acumulan tres títulos.