La TERRIBLE estadística que condena a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 ante Pumas

A pocas horas de la Gran Final del Torneo Clausura 2026, y mientras la afición de Cruz Azul se ilusiona con levantar un nuevo campeonato, la historia y la frialdad de las estadísticas le dan una bofetada a La Máquina. El equipo dirigido de forma interina por Joel Huiqui llega con el ánimo a tope tras dejar en el camino a Chivas, pero deberá enfrentarse a su peor enemigo histórico: el formato de torneos cortos.

¡GOLAZO MONUMENTAL DE JORDAN CARRILLO! C.U. explotó con el 1-0 de Pumas

¿Cuántas finales ha jugado Cruz Azul en torneos cortos?

Desde la instauración de esta modalidad en 1996, Cruz Azul ha disputado un total de nueve finales de Liga BBVA MX, registrando una efectividad alarmante del 22%. Los cementeros solo han podido celebrar el título en dos ocasiones: la mítica victoria ante León en el Invierno 97 gracias al gol de oro de Carlos Hermosillo, y el fin de la sequía frente a Santos Laguna en el Clausura 2021.

Fuera de esos dos destellos, el historial celeste está repleto de tragedias deportivas, acumulando siete dolorosos subcampeonatos a manos de Pachuca (Invierno 2001), Santos Laguna (Clausura 2008), Toluca (Apertura 2008), Monterrey (Apertura 2009) y la fatídica trilogía de derrotas ante el América (Clausura 2013, Apertura 2018 y Clausura 2024).

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En el banquillo de enfrente, los Pumas de la UNAM se plantan en esta serie definitiva con una narrativa completamente opuesta. Los del Pedregal presumen una efectividad del 57% en series por el título bajo este formato, habiendo disputado siete finales con un balance de cuatro victorias y tres derrotas.

Los universitarios vivieron su época dorada con el bicampeonato de 2004 ante Guadalajara (Clausura) y Monterrey (Apertura), para luego coronarse frente a Pachuca (Clausura 2009) y Monarcas Morelia (Clausura 2011). Aunque los de la UNAM también conocen la amargura de perder, cayendo ante Atlante (Apertura 2007), Tigres (Apertura 2015) y León (Guard1anes 2020), su efectividad en momentos cumbre supera por mucho a la de su rival en turno. Los números dictan que Cruz Azul suele flaquear en esta instancia, mientras que Pumas se crece. La moneda está en el aire, pero la historia ya eligió a su favorito.

