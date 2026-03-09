Cruzeiro - Mineiro terminó con el récord de expulsiones en la historia del Brasileirao

Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizaron, probablemente, el partido más polémico de todo el 2026. El domingo 8 de marzo se disputó la final del Campeonato Mineiro y, si bien es cierto que Cruzeiro levantó el trofeo por ganar el encuentro por 1-0, lo deportivo pasó a un segundo plano y todos los focos apuntaron a la batalla campal que ocurrió durante el cierre del cotejo.

La misma batalla dejó un saldo de 23 jugadores expulsados por el árbitro Matheus Candacan, quien no pudo controlar la situación durante el partido y tampoco logró mostrar tarjetas en el momento por el desorden en el campo. Según el acta, expulsó a 12 futbolistas del Cruzeiro y a 11 del Mineiro, convirtiéndose en el juego con mayor cantidad de expulsiones en la historia del futbol brasileño.

¿Cómo fue qué comenzó la batalla campal?

Corría el primer minuto de adición del segundo tiempo y el Zeiro ganaba gracias al gol de Kaio Jorge en la primera etapa. En busca del empate, el Galo intentaba salir rápido, pero los rivales aprovechaban cada intento fallido para calmar el partido. Everson, portero de la visita, contuvo un remate desde la puerta del área. Antes de tomar el balón, Christian, mediocampista local, fue con todo a buscar el rebote y chocó con violencia al guardameta.

Everton no se lo tomó nada bien y lo tiró al suelo mientras reclamaba de forma furiosa. Inmediatamente, todos los futbolistas reaccionaron increpando al portero de Atlético Mineiro, empujándolo hacía el fondo de la red de la portería. Allí comenzó la contienda: jugadores de ambos equipos e incluso auxiliares de campo empezaron a darse a golpes hasta que, poco a poco, el ambiente se fue apaciguando.

🤬🇧🇷 SE AGARRARON A LAS PIÑAS EN EL CLÁSICO ENTRE CRUZEIRO Y MINEIRO.pic.twitter.com/A0dZ6zq4Lb — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2026

¿Qué partido tiene el récord de expulsiones en el futbol?

A pesar de haber tenido a 23 expulsados, el juego entre Cruzeiro y Atlético Mineiro en Belo Horizonte no es el partido con más tarjetas rojas en la historia del futbol. Este récord le pertenece al duelo entre Club Atlético Claypole y Victoriano Arenas de la Primera D de Argentina el cual se jugó el día 27 de febrero de 2011.

En ese momento, el árbitro del encuentro expulsó a los 18 jugadores de cada equipo (los 11 titulares y 7 suplentes) y en el acta describió que durante el partido ocurrió una “pelea generalizada”. En total fueron 36 los jugadores que vieron la tarjeta roja, siendo el duelo con mayor cantidad de expulsiones en la historia del futbol.