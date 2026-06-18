En IMAGEN: así va hoy la tabla del Mundial 2026 para los dieciséisavos

Dieciseisavos de Final tras la Jornada 1 y ciertos partidos|TV Azteca Deportes / IA

Con la reciente victoria de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, así quedó el cuadro provisorio de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El foco cae rápidamente en el duelo entre España y México que se podría dar de forma tan precoz. Esto se debe a que el líder del Grupo A puede cruzarse con el tercero de los grupos C/E/F/H/I, y bajo la combinación actual de terceros clasificados, ese lugar corresponde al tercero del Grupo H.

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Otros juegos destacados que podrían darse si los grupos finalizarían de esta forma es un Inglaterra vs Portugal. El ganador de esta llave se enfrentaría en Octavos de Final con el vencedor entre México y España. También destaca un Alemania vs Brasil del mismo lado del cuadro donde está el equipo mexicano, además de un Países Bajos vs Noruega interesante. Argentina, la vigente campeona, tendría la revancha contra Arabia Saudita del otro lado del cuadro.