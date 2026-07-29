Cristian Borja: cuál es el sueldo del jugador en Club América

Cristian Borja finalmente se quedó en el Club América para el Apertura 2026 a pesar de los rumores que lo colocaban fuera de la institución. El lateral izquierdo es considerado una pieza importante dentro de la plantilla dirigida por Guillermo Almada y, además, esto se ve reflejado en su salario, siendo uno de los futbolistas mejor pagados de todo el equipo azulcrema.

La directiva de las Águilas decidió renovar el contrato del defensor colombiano, el cual expiraba este mismo verano. Actualmente, su vínculo se extiende hasta el 30 de junio de 2027 luego de haber renovado por un año. En cuanto a su salario, no hay noticias si ha sufrido cambios tras estampar su firma, por lo que todo indicaría que los valores se mantienen exactamente igual.

El salario de Cristian Borja en el América

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Salary Sport, Borja recibe alrededor de 930 mil dólares por temporada en el América. Esta cantidad equivale a aproximadamente 16,2 millones de pesos mexicanos por año al cambio del día de hoy. Si bien es cierto que su salario no se coloca entre los mejores, el mismo sigue siendo competitivo.

Cristian Borja (L) of America fights of the ball with Alexei Dominguez (R) of Pachuca during the 7th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on August 30, 2025 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Cabe recordar que el colombiano regresó a la Liga BBVA MX en verano de 2024, luego de haber jugado cinco años en Portugal tras haber salido de Toluca en 2019. Desde entonces forma parte del América y afrontará su tercera temporada bajo los colores azulcremas. Su trayectoria le ha permitido ser uno de los jugadores mejor atribuidos con un sueldo interesante dentro del Nido.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Cristian Borja en el América

Cristian Borja acumula 88 partidos oficiales, cuatro goles y cuatro asistencias con la camiseta del América hasta el día de hoy. El lateral colombiano llegó a Coapa para disputar el Apertura 2024 y rápidamente ganó espacio en el equipo.

Del total de sus apariciones, 71 corresponden a la Liga BBVA MX, nueve a la Concacaf Champions Cup, cinco a la Leagues Cup, dos a la Campeones Cup y una al Play-In del Mundial de Clubes.

Su gol más reciente llegó ante Atlante durante el Apertura 2026. Anteriormente marcó contra Toluca y Cruz Azul en el Clausura 2025. Con las Águilas también conquistó el Apertura 2024 y la Campeones Cup de ese mismo año.