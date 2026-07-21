Fecha límite que tiene América para anunciar más refuerzos en el Apertura 2026

Poco más de un mes tienen los clubes del futbol mexicano para incorporar nuevos futbolistas a sus respectivas plantillas para el presente Torneo Apertura 2026. Y eso incluye a las Águilas del América, el cuadro cuadro azulcrema no ha fichado a un solo futbolista en esta nueva era bajo el mando de Guillermo Almada y poco a poco, los aficionados se comienzan a desesperar por no ver claro en el presente mercado de fichajes.

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Será hasta el 11 de agosto cuando se cierre el mercado de fichajes en la Liga MX y aunque el equipo azulcrema regresó a jugadores prestados a sus filas como Emilio Lara, Franco Rossano o Miguel Ramírez, la afición del club de Coapa quiere un 'bombazo' para ilusionarse con el proyecto del estratega charrúa. Cabe destacar que, se habló de una posible llegada del hoy campeón del mundo con España; Borja Iglesias o de James Rodríguez, sin embargo, todo ello se ha quedado en simples rumores.

El debut del Atlante como local en TV Azteca Deportes

Edición especial en la marca número 1 del futbol mexicano; el inigualable Viernes Botanero. Tenemos una cita este viernes 24 de julio en punto de las 8:00 pm para ver el debut del Atlante como local en el Torneo Apertura 2026 cuando enfrente a las Águilas del América por la señal de TV Azteca Deportes.

Recuerda que podrás seguir la mejor transmisión de este partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.