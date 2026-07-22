Estas son las 3 POSICIONES que le URGEN al América para el Apertura 2026

El Club América sumó su primera victoria de la temporada luego de vencer al Querétaro por 1-0 de visitante, en juego que cerró con la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y que generó, con ello, el primer gran triunfo al mando de Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de ello, las críticas no pasaron desapercibidas en el mundo de las redes sociales, pues distintos usuarios aseguran que el plantel es en extremo corto en relación a otros equipos. Ante ello, aquí conocerás las posiciones que el Club América necesita reforzar rumbo al resto de la temporada.

¿Qué posiciones debe reforzar América para el Apertura 2026?

Lateral derecho: A pesar de que Kevin Álvarez fue el titular en el último juego ante América , la realidad es que el mexicano dejó de ser un elemento confiable desde hace algunas temporadas, motivo por el cual el conjunto azulcrema podría reforzar esta parte del campo.

A pesar de que Kevin Álvarez fue el titular en el último juego ante , la realidad es que el mexicano dejó de ser un elemento confiable desde hace algunas temporadas, motivo por el cual el conjunto azulcrema podría reforzar esta parte del campo. Mediocampista defensivo: Con la salida de elementos como Rodrigo Dourado y Jonathan dos Santos, es un hecho que el América necesita un elemento que se concentre en las tareas defensivas toda vez que Alan Cervantes y Santiago Naveda no han sido lo esperado para Guillermo Almada.

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Centro delantero: Si bien Henry Martín volvió de su lesión y la Pantera Zúñiga es otro elemento que se puede utilizar en dicha posición, la realidad es que el Club América necesita un elemento certero y efectivo, mismo que ahora no tienen pese a los nombres antes mencionados.

¿Cuántos extranjeros tiene registrados el América para el Apertura 2026?

En estos momentos, el Club América tiene registrados a seis futbolistas como No Formados en México, siendo estos Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Ícaro da Conceicao, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y José Zúñiga. Por tal motivo, los refuerzos que lleguen podrían cumplir con estas plazas.