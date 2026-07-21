El bonito gesto que tuvo Lionel Messi con Vozinha en plena final del Mundial 2026

En la previa a la derrota de la selección de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una historia fuera de la cancha conmovió a todos. Tras el encuentro, salió a la luz un gesto de Lionel Messi que involucró a Vozinha, el portero revelación del torneo.

El protagonista de la historia fue Lionel Messi, quien le habría hecho un hermoso regalo a Vozinha, portero de Cabo Verde. Según contó la periodista argentina Yanina Latorre, el capitán albiceleste ayudó a la familia del guardameta para que pudiera vivir de cerca el torneo disputado en Norteamérica.

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El bonito gesto que tuvo Lionel Messi con Vozinha

De acuerdo con la información difundida por Yanina Latorre, Messi compró boletos para que familiares de Vozinha asistieran a distintos partidos del Mundial. Incluso, se dice que el argentino también cubrió gastos para facilitar el viaje de personas que no contaban con los recursos necesarios.

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Entre los casos mencionados aparece la madre del arquero caboverdiano, quien inicialmente no podía viajar por el costo del visado y del alojamiento. Según ese mismo reporte, Messi decidió hacerse cargo de esos gastos para que pudiera acompañar a su hijo durante la competencia.

Lionel Messi ayudó en silencio durante el Mundial

La periodista también sostuvo que el futbolista del Inter Miami recibió numerosas solicitudes de boletos durante el torneo. Siempre según su versión, el argentino compró una cantidad importante de entradas e intentó repartirlas.

Hasta el momento, Messi no realizó declaraciones públicas sobre esto. La historia trascendió después de la final del Mundial y fue difundida por Yanina Latorre, quien aseguró que el capitán argentino mantuvo estas acciones sin hacerlas públicas.

Messi le regaló entradas a gente que no podía comprarlas, entre ellos a la familia del arquero de Cabo Verde, Josimar Vozinha.



La grandeza de un grande!🇦🇷



Tiene razón Antonela Roccuzzo "nunca dejaste de ser vos" 🫶 pic.twitter.com/4RzzuhlLlv — Pato Libre 🇦🇷 (@patoenero) July 20, 2026

Vozinha siempre expresó su admiración por Messi

Vozinha fue una de las figuras de Cabo Verde durante el Mundial y en varias oportunidades manifestó la admiración que siente por Lionel Messi. Ambos coincidieron durante el torneo, cuando la selección argentina enfrentó al conjunto africano.

Aunque el gesto no fue confirmado por el propio futbolista argentino, los reportes publicados en medios de Argentina coinciden en señalar que Messi ayudó a la familia del Vozinha. La historia volvió a poner el foco en acciones solidarias que, según esas versiones, el capitán argentino realizó lejos de los reflectores.

