¿Cuáles partidos faltan por disputarse en México del Mundial 2026?

Las tres ciudades mexicanas; Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara están siendo de las sedes favoritas para los aficionados en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Todas han cumplido con las expectativas y aunque apenas estamos en la fase de grupos, en nuestro país faltan menos de 10 compromisos de la justa mundialista por disputarse.

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Con el Japón en contra de Túnez que se está llevando a cabo en la ciudad regiomontana, solo quedan seis partidos para México de la justa veraniega. De hecho, dos de ellos serán de la Selección Mexicana de Futbol con posibilidad de un tercero en unos históricos octavos de final. Por otro lado, uno de los mejores partidos de esta fase de grupos se llevará a cabo en la Perla Tapatía; el Uruguay vs España.

Partidos de Mundial 2026 por disputarse en México

Estadio Azteca (Ciudad de México)



24 de junio 2026 — Chequia vs México (Grupo A, ~19:00-21:00 hora local). Último partido de México en fase de grupos.



30 de junio 2026 — México vs 3° de Grupo C/E/F/H/I (Octavos de Final / Ronda de 32, ~20:00).



5 de julio 2026 — Ganador de partido anterior vs otro ganador (Octavos de Final, ~18:00-19:00)

Estadio Akron (Guadalajara / Zapopan)



23 de junio 2026 — Colombia vs RD Congo (Grupo K).



26 de junio 2026 — Uruguay vs España (Grupo H).



Estadio BBVA (Monterrey / Guadalupe)



20 de junio 2026 — Túnez vs Japón (Grupo F, en curso o inminente según fecha exacta).



24 de junio 2026 — Sudáfrica vs Corea del Sur (Grupo A).

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

