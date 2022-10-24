¿Cuáles serán las temperaturas durante el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se encuentra ya a la vuelta de la esquina, con menos de un mes para que de inicio la máxima justa de futbol en el planeta, la primera en disputarse en fechas invernales y que tendrá a un país árabe como anfitrión, por lo que los detalles finales comienzan a hacerse presentes para que el torneo arranque de la mejor manera con el duelo entre la selección local ante Ecuador el sábado 20 de noviembre a las 10 de la mañana desde el Estadio de Al Bayt en la localidad de Jor.

Más de 50 grados centígrados en Catar

El Mundial, que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre, fue cambiado de fecha para los meses finales del año a causa de las altas temperaturas que se registran en Qatar durante el verano, llegando a ser de 50 grados centígrados, lo que suponía un enorme problema para la preparación de las selecciones nacionales en tierras mundialistas, así como también la experiencia de los aficionados durante su estancia para el certamen.

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No obstante, el gobierno catarí anunció que los estadios contarían con refrigeración y aire acondicionado, pero seguía resultando riesgoso que la competencia se jugara en las fechas tradicionales, esto para evitar un posible golpe de calor en cualquiera de los asistentes.

Un poco de calor en el inicio del mundial

A pesar de que las fechas invernales, en la mayoría de los casos representan frescura, en el medio oriente es diferente, ya que durante noviembre, la temperatura promedio podría llegar hasta cerca de los 30 grados, mientras que la mínima puede ser de 20 grados centígrados, por su parte, en diciembre oscila entre los 24 y los 15 grados centígrados, un contraste radical con las fechas de verano, pero que permitirán un mejor desarrollo de la máxima fiesta futbolística.

De igual manera, cabe mencionar que este mundial será más corto en relación a los anteriores, ya que se disputará en 28 dias.

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