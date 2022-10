Todos los conciertos confirmados para el Mundial de Qatar 2022

Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, uno de los elementos principales es la música. A menos de 30 días para el inicio del torneo de la FIFA, el país de Medio Oriente sigue alistando detalles para dar una gran oferta de entretenimiento.

Quienes visiten Qatar durante el Mundial, pueden ser parte de los eventos alternos a los partidos de la Copa del Mundo pues hay varios artistas invitados.

Canción del Canal del Mundial de TV Azteca Deportes | Sebastián Yatra

El llamado ‘Qatar Live’, va a contar con la presencia de Enrique Iglesias, Black Eyed Peas, Maroon 5, Post Malone y Robbie Williams. Además, el Daydream Festival va a contar con las actuaciones de Alesso, Alok, Armin Van Buren, DVLM, John Newmam, Major Lazer, Tiesto y Tinny Trumpet.

A lo largo de la organización, se van a ir revelando a más artistas invitados que le van a dar más color a la Copa del Mundo.

BTS podría inaugurar el Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 inicia el 20 de noviembre y se sigue especulando sobre las novedades con las que puede sorprender el país de Medio Oriente.

Ahora, la inauguración del Mundial podría contar con uno de los grupos más famosos de K-Pop, una banda coreana que ha recibido múltiples premios y han roto gran cantidad de récords.

El torneo de la FIFA buscaría a BTS para presentarse en el inicio de la Copa del Mundo, pues estarían trabajando en una canción para el Mundial pese a que no sería el tema principal de la competencia.

A pesar de que no hay nada confirmado, la boyband conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ha generado altas expectativas para ver a los integrantes de Bangtan en la ceremonia de apertura para escuchar temas como Dynamite, Yet To Come o My Universe en el Estadio Al Bayt.

