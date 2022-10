Arabia Saudita da su lista preliminar para el Mundial de Qatar 2022

Con una lista de 32 jugadores, la Selección de Arabia Saudita se sigue preparando para la Copa del Mudo de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Hervé Renard, tiene confirmados cinco partidos antes de su debut en el Mundial.

El combinado de los ‘Halcones Verdes’ tiene compromisos programados frente a Albania el 26 de octubre, Macedonia el 22 de octubre, Honduras el 30 de octubre, Islandia el 6 de noviembre y Panamá el 10 de noviembre.

Canción del Canal del Mundial de TV Azteca Deportes | Sebastián Yatra

En el Mundial de Qatar 2022, Arabia Saudita comparte el Grupo C de la competencia junto a Argentina, Polonia y México. La escudara de Medio Oriente hace su debut en la Copa del Mundo frente a la ‘Albiceleste’ el 22 de noviembre. Su segundo rival es Polonia el día 26 y la Fase de Grupos la cierran ante México el 30 del mismo mes.

De la convocatoria de 32 jugadores para los encuentros previos al Mundial de Qatar, el entrenador de Arabia Saudita debe reducir la lista final a 26 integrantes.

Te puede interesar: La lista preliminar de Polonia para la Copa del Mundo de Qatar 2022

Lista preliminar de Arabia Saudita para Qatar 2022

Porteros: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Fawaz Al-Qarni (Al-Shabab) Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly).

Defensas: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal) Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal) Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr) Abdullah Madu (Al-Nassr) Hassan Tambakti (Al-Shabab) Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr) Ahmed Bamsaud (Ittihad) Mohammed Al-Breik (Al-Hilal) Saud Abdulhamid (Al-Hilal).

Mediocampistas: Salman Al-Faraj (Al-Hilal) Riyadh Sharahili (Abha) Ali Al-Hassan (Al-Nassr) Mohamed Kanno (Al-Hilal) Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal) Sami Al-Najei (Al-Nassr) Abdullah Otayf (Al-Hilal) Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal) Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad) Ayman Yahya (Al-Nassr) Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab) Nawaf Al-Abed (Al-Shabab) Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) Hattan Bahebri (Al-Shabab).

Delanteros: Haitham Asiri (Al-Ahly) Abdullah Radif (Al-Taawoun) Abdullah Al-Hamdan (Al-Hilal) Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) Firas Al-Buraikan (Al-Fateh) (Reporting by Ahmed Maher in Cairo, editing by Ed Osmond).

Te puede interesar: Scaloni da lista preliminar de Argentina para el Mundial de Qatar 2022