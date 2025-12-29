Conoce a la atleta mexicana que romperá récord de más participaciones en JJOO de Invierno

Durante lo largo del 2025 se ha compartido lo curioso y difícil que resulta ver a los mexicanos competir en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, este es el ejemplo de cómo la perseverancia es clave para conseguir grandes cosas. Y es que Sarah Schleper romperá un récord histórico para el olimpismo, el cual habla de la cantidad más alta de participaciones para una atleta.

¡Nocaut devastador! | Argi Cortés vs. Yahir Frank | PELEA COMPLETA

¿Cómo fue que esta atleta mexicana consiguió este registro histórico?

La edición del 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno ya prepara los últimos detalles para vivir las emociones de los deportes invernales. Italia, específicamente Milano-Cortina, verá cómo esta atleta mexicana participará por séptima ocasión en los juegos olímpicos. Con esto, superará el récord que ostentaba (6 ediciones) junto con otros dos competidores.

Sarah Schleper tenía un triple empate de este registro, el cual compartía con Marco Büchel (Suiza) y con un compatriota con una historia similar, el legendario Hubertus von Hohenlohe. Sin embargo, al confirmarse su clasificación para los juegos del próximo año, la historia se formará ante los ojos del mundo invernal de las competencias olímpicas.

Con sus siete participaciones, tendrá el registro de más participaciones en Esquí Alpino, iniciando desde 1998. Tras esa fecha, no se ha detenido salvo en 2014. Es decir, sus años de competencia han sido 1998, 2002, 2006, 2010, 2018, 2022 y los próximos en 2026.

¿Quién es la atleta mexicana, Sarah Schleper?

La mujer que cumplirá 47 años en febrero próximo, nació en Glenwood Springs, es una ciudadana que cuenta con las nacionalidades estadounidense y mexicana. En sus primeros cuatro Juegos Olímpicos de Invierno representó a la bandera de las barras y las estrellas. Sin embargo, tras un retiro en 2011… decidió competir por la bandera mexicana desde 2018.

Gracias al amor que le tiene a sus raíces mexicanas, está a punto de convertirse en una de las atletas más importantes en la historia de los juegos invernales. Por eso, valía la pena conocer un poco de su trayectoria y cómo llegó a estas impresionantes cifras.