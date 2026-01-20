¡Confirmado! Mexicana disputará sus quinto Juegos Olímpicos y verá a su hijo debutar en Milano-Cortina 2026
Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola serán la primera pareja madre e hijo compitiendo juntos en Juegos Olímpicos
México tendrá una participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, luego de que se confirmara la presencia de Lasse Gaxiola, quien competirá junto a su madre, Sarah Schleper, para concretar la primera participación madre-hijo en la historia de la justa invernal.
