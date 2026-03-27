Esta es la próxima carrera para Isaac del Toro en 2026; ¿cuándo y dónde será?

El 2026 inició de forma contundente para Isaac del Toro, ciclista mexicano que se ha convertido en uno de los mejores a nivel mundial dentro de su deporte. Ante tal situación, son muchos los aficionados que se preguntan cuándo y dónde será la próxima carrera del nacido en Ensenada.

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Después de las primeras competiciones que tuvo en este inicio de año, Isaac del Toro se dice listo para volver a la pista y demostrar que, con 22 años de edad, tiene todo para ser el próximo mejor ciclista del mundo. Ahora bien, ¿cuándo será la próxima carrera del integrante de UAE Team Emirates?

¿Cuál será la próxima competición de Isaac del Toro?

La cuenta de X Olimpismo Mexicano explica que la siguiente carrera de Isaac del Toro será la Itzulia Basque Country, también conocida como la Vuelta al País Vasco, misma en donde el mexicano regresará con su equipo a fin de volver a los planos estelares tal y como ha ocurrido a lo largo de los últimos meses.

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Esta será la siguiente cita en el calendario de Isaac del Toro, misma a la que llegará como el líder virtual de UAE Team Emirates. Se trata, entonces, de un circuito por demás interesante en donde deberá competir con otros ciclistas jóvenes que esperan su consagración como Paul Seixas y Juan Ayuso.

Cabe mencionar que, en un principio, se pensó que Isaac estaría en la E3 Saxo Classic de este viernes 27 de marzo; sin embargo, finalmente se confirmó su no participación a fin de tenerlo listo para el siguiente gran evento, mismo que es uno de los más importantes de la temporada.

¿Cuándo será la Vuelta al País Vasco?

El calendario de la UCI menciona que la Vuelta al País Vaaco se llevará a cabo durante los días 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de abril; es decir, en menos de un mes. Recuerda que Isaac del Toro llega como el segundo mejor ciclista del mundo en la actualidad de acuerdo con la actualización del ranking internacional.