Derrota de la Liga BBVA MX ante la MLS: cuándo es el próximo Juego de las Estrellas

El miércoles 29 de julio de se llevó a cabo la quinta edición del Juego de las Estrellas, también conocido como el All-Star Game entre las principales figuras de la Liga BBVA MX y la MLS. El encuentro se disputó en el Bank of America Stadium, donde los jugadores más destacados de la liga estadounidense se impusieron por 4-3 sobre las estrellas del futbol mexicano.

En este contexto, muchos aficionados comenzaron a preguntarse cuándo se llevará a cabo la próxima edición de este evento. A pesar de que lleva siendo una fija en el calendario de ambas ligas desde el año 2021, lo cierto es que la presencia del Juego de las Estrellas 2027 aún está en duda e incluso surgió la posibilidad de que ya no exista un encuentro amistoso entre ambas ligas.

¿Cuándo es el próximo Juego de las Estrellas entre Liga BBVA MX y MLS?

Hasta este 30 de julio de 2026, ninguna de las dos ligas ha confirmado la fecha ni la sede de la edición 2027. Incluso, todavía no está garantizado que el enfrentamiento entre la Liga BBVA MX y la MLS vuelva a realizarse.

La MLS reafirmó su dominio sobre la Liga MX al ganar el All-Star Game 2026 con doblete de Heung-Min Son, acompañado de goles de Philip Zinckernagel y Evander

|Crédito: @MLS

Los primeros reportes señalan que el próximo Juego de las Estrellas estaría contemplado para noviembre de 2027. Sin embargo, esa posibilidad presenta un problema debido a que coincidiría con la parte final del Apertura y la Liguilla del futbol mexicano.

Los directivos buscan que el evento pueda adelantarse a octubre. Por el momento, se trata de una negociación y no existe un anuncio oficial sobre el día, estadio o ciudad que recibiría el partido.

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¿Por qué podría desaparecer el duelo entre ambas ligas?

La principal complicación es el nuevo calendario de la MLS. La liga estadounidense disputará una temporada corta entre febrero y mayo de 2027, antes de comenzar su torneo 2027-28 en julio. A partir de ese momento, utilizará un calendario de verano a primavera que terminará en mayo de 2028.

El cambio obliga a buscar un nuevo espacio para el Juego de las Estrellas. El verano dejaría de ser una opción sencilla porque coincidiría con el arranque de la temporada estadounidense.

Además, la edición de 2026 estuvo marcada por numerosas bajas. El representativo de la Liga BBVA MX perdió hasta 11 jugadores de la convocatoria inicial, mientras que figuras como Lionel Messi tampoco participaron con la MLS.

La Liga BBVA MX analiza crear su propio evento

Si no se alcanza un acuerdo para disputar el encuentro durante octubre de 2027, la Liga BBVA MX estudia organizar una dinámica propia para acercar a sus figuras con los aficionados.

Una de las posibilidades sería celebrar un Juego de las Estrellas exclusivo del futbol mexicano. Ese escenario terminaría, al menos temporalmente, con los enfrentamientos frente a la MLS.

Por ahora, el próximo Juego de las Estrellas no tiene una fecha confirmada. Noviembre de 2027 aparece como una posibilidad, pero la coincidencia con la Liguilla mantiene en duda la revancha de la Liga BBVA MX.