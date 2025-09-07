¿Cuándo inicia la Serie del Rey entre Diablos y Charros?

Tras terminarse las finales de cada sector, Jalisco y Ciudad de México serán las capitales de Serie del Rey. Los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos de México son los grandes finalistas de la temporada, y por ello aquí está la guía más completa de los partidos. ¿Cuándo es, dónde ver y a qué hora es el Juego 1 de la serie?

¿Cuándo es el Juego 1 de la Serie del Rey?

La emoción del deporte rey entregará momentos únicos a todos los aficionados de una temporada que está cumpliendo con las expectativas. Tanto Charros como Diablos fueron los mejores y por eso buscarán el trofeo de monarcas absolutos.

Día - Miércoles 10 de septiembre de 2025.

¿A qué hora será el Juego 1 de la Serie del Rey?

El encuentro está pactado para iniciar a las 19:00 horas, esto si el cielo de la CDMX permite que todo marche con normalidad. Y es que las lluvias han impregnado por completo los días recientes en la capital del país.

¿Dónde se juega el primer encuentro entre Diablos y Charros?

Dado que la capital será la sede del primer enfrentamiento, el Estadio Alfredo Harp Helú albergará juego entre los monarcas de la Zona Norte y la Zona Sur. Por ello se espera que el recinto esté abarrotado para buscar la ventaja en la Serie del Rey.

¿Dónde ver el Juego 1 de la Serie del Rey 2025?

Dado que la final es un evento que puede interesar a mucha más gente de lo que una temporada regular, las oportunidades de transmisión incrementan para el aficionado que quiera disfrutar de los juegos de campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

Ante eso, las oportunidades de transmisión son ESPN/Disney + y Claro Sports.

¿Quiénes son los vigentes campeones de la LMB?

Precisamente, los bicampeones de la Zona Sur son también los monarcas de la Liga Mexicana de Beisbol. Por ello, los que buscarán ser la sorpresa total son los de Jalisco, que ganaron su último trofeo en el ya lejano 1971.

