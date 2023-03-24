Cumple Estadio Alfredo Harp Helú 4 años de inaugurado

El Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, cumple 4 años desde su inauguración, destacando como uno de los recintos más modernos de México y que ha dado un paso más en su innovación por la inminente visita de las Grandes Ligas a México.

Los Diablos Rojos del México es un equipo de tradición, que presume de 16 títulos de Liga Mexicana de Beisbol, y que reclamaba una casa digna para una organización de ese calibre, motivo por el cual se construyó en equipo un inmueble que pudiera alojar a la novena escarlata.

El sueño de Don Alfredo Harp Helú, peloteros, staff y afición se cristalizó el 23 de marzo del 2019, cuando los Padres de San Diego visitaron este parque para medirse ante los Diablos, con lo que comenzó una nueva historia en el deporte en México.

Nueva era en el Estadio Alfredo Harp Helú

Una de las grandes aspiraciones como estadio de beisbol y pensando en la ideología de Grandes Ligas de llevar el espectáculo a otro territorios, existía la posibilidad de celebrar juegos de temporada regular, y tras una serie de gestiones se logró programar una serie de dos partidos entre Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco.

Estos duelos ocurrirán el 29 y 30 de abril del presente año y motivados por esa visita, la directiva del recinto deportivo realizó adecuaciones para recibir a MLB, a las dos novenas y a aficionados de todo México y el extranjero.

5 acciones del Estadio Alfredo Harp Helú en el marco del cuarto aniversario y la visita de MLB

Remodelación de estructuras: Bancas, alumbrado y terreno, recibieron un mantenimiento profundo para cumplir con los estándares que reclama LMB.

Mallas en el terreno: El Estadio de Diablos solo tenía mallas de protección detrás de home y hacia la zona de los dogouts de los dos equipos, pero MLB implementó desde hace algunos años, la extensión hasta los postes de los jardínes, ampliando la red en el caso de este campo, hasta las bermas.

Extensión de explanada: Para hacer más enriquecedora la experiencia, la plaza o explanada del estadio se llenará de actividades recreativas.

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Tecnología de primer nivel: Si bien el EAHH gozaba de una innovadora tecnología, ahora se ha ‘volado la barda’, instalando un mecanismo complejo para la recepción y uso de señal telefónica y de internet de alta velocidad.

Remodelación general: Pantallas, vestidores, casetas, estacionamiento y más sitios del Estadio han estado y seguirán en desarrollo para que la experiencia de todos los involucrados sea de primer nivel.

Todas las mejoras, estaban en el radar, pero con la MLB en México el desarrollo se cristalizó y se quedará para los juegos de temporada regular de los pingos.