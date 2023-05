Julissa Iriarte, la histórica umpire de Liga Mexicana de Beisbol

La temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol rompe barreras y se vuelve incluyente, tras haber llamado a Julissa Iriarte para trabajar en la cuarteta de umpires de la sexta serie de la campaña.

En los umpires de la LMB hay calidad probada, pero ahora la historia se enriquece por la presentación de la umpire que fue llamada en recientes días para entrar en la serie de Olmecas de Tabasco ante los Leones de Yucatán.

LMB

No esperaba Julissa Iriarte tener su debut a estas alturas de la campaña

“Sinceramente no me lo esperaba —comentó Julissa, aún con evidentes rastros de nerviosismo en su voz—. Pensé que la llamada era para ver cómo estábamos trabajando acá en la Liga Tabasqueña. Me quedé sin palabras. No me la creía. Les tuve que dar el celular a mis compañeros para que lo detuvieran, no podía sostenerlo, no podía hablar”.

El martes estuvo como umpire de bases, pero el jueves 11 de mayo trabajará detrás de home, en una fecha que quedará en los libros de historia, pues nunca una mujer ha estado en la posición de umpire principal.

El perfil de Iriarte y el antecedente en LMB

Iriarte, de 25 años y oriunda de El Fuerte, Sinaloa, aunque dice ser de Estación Naranjo, lugar en donde creció, fue la segunda umpire en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol. La primera fue Luz Alicia Gordoa, quien vio acción en las temporadas de 2018 y 2019.

“Yo nunca me imaginé que iba a ser umpire. Juego desde hace muchos años softball, es mi pasatiempo favorito. Hace tres años un compañero me invitó a la pretemporada de umpires de la LMB, me gustó mucho esta profesión y quise seguirlo haciendo y llegar hasta lo más lejos posible”.

El resultado del Olmecas vs Leones

Los Leones de Yucatán vencieron de forma dramática a los Olmecas de Tabasco, con un bambinazo de Alcides Escobar quien dejó 2-1 el marcador a favor de los melenudos, este martes en el Parque Kukulcán Alamo.